Jamie Foxx varsler motsøksmål etter overgrepsankalger

Onsdag ble den amerikanske skuespilleren Jamie Foxx (55) saksøkt for seksuelt overgrep mot en kvinne.

Hendelsen skal ha funnet sted på en bar i New York i 2015.

Nå svarer skuespilleren på anklagene, ifølge AP News.

Skal ha befølt henne

I søksmålet anklager kvinnen Foxx for å ha ført inn fingre i underlivet og befølt brystene mot hennes vilje.

Dette etter at venninnen hennes spurte om å få et bilde med den anerkjente skuespilleren, etter at hun oppdaget han på nabobordet.

Videre hevder hun at 55-åringen begynte å komplimentere henne og skal ha ført henne bort til et roligere område i lokalet.

I søksmålet rettes det også kritikk mot en sikkerhetsvakt som skal ha fått med seg hendelsen, samt anklager mot bareieren for å ha muliggjort det angivelige overgrepet.



SKUESPILLER: Jamie Foxx (55) er en amerikansk skuespiller, sanger og komiker. Han er mest kjent for å være med i filmer som «Django Unchained», «Collateral», «Ray» og «Dreamgirls». Foto: HENRY NICHOLLS / NTB

– Anklagene er ikke mer troverdige i dag



Torsdag sa en representant for Foxx at den påståtte hendelsen aldri har skjedd.

– I 2020 anla denne personen et nesten identisk søksmål i Brooklyn. Saken ble henlagt kort tid etter. Anklagene er ikke mer troverdige i dag enn de var da. Vi er sikre på at de vil bli henlagt igjen, heter det i uttalelsen.

Skuespillerens representant varsler videre at det er planlagt et motsøksmål mot kvinnen.

– Mr. Foxx har til hensikt å forfølge et krav for ondsinnet rettsforfølgelse mot denne personen og hennes advokater for å ha sendt inn denne useriøse handlingen på nytt, heter det i uttalelsen.



Kvinnen ønsker erstatning for fysisk og psykisk skade.

Søksmålet er et av mange som har blitt levert denne uken, etter at en ny midlertidig lov i New York gir muligheten for voksne ofre å saksøke på grunn av påståtte seksuelle angrep som tidligere ville ha vært utenfor foreldelsesfristen.

Loven utløp torsdag.

Onsdag ble også frontmannen i Guns'n'Roses, Axl Rose, saksøkt av en modell for et angivelig ti år gammelt overgrep.