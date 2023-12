Jamie Foxx etter innleggelsen: – Så ikke lyset

I april ble skuespiller Jamie Foxx (55) hasteinnlagt, etter det familien beskrev som en «sunnhetsmessig komplikasjon».

Etter lang tid på sykehus, kunne sangeren for første gang møte offentligheten. Det gjorde han under Critics Chioce Associations Celebration of Cinema and Television: Honoring Black, Latino og AAPI Achievements-arrangement mandag kveld.

Det skriver The Hollywood Reporter.

Foxx mottok Vanguard-prisen for sin opptreden i «The Burial» og gikk opp på scenen uten hjelp.

– Jeg kunne ikke gjort dette for seks måneder siden, jeg kunne faktisk ikke gå, fortalte han til publikum på Fairmont Plaza Hotel i Century City.



– Så tunnelen, men ikke lyset



Videre sa skuespilleren at det var godt å være til stede under utdelingen.

– Jeg setter pris på hvert eneste minutt nå, det er annerledes. Jeg ville ikke ønsket det jeg gikk gjennom på min verste fiende.

– Jeg så tunnelen, jeg så ikke lyset.

Foxx forklarte at han har fått en ny forståelse for livet og karrieren.

– Jeg har en ny respekt for livet, jeg har en ny respekt for kunsten min. Jeg så så mange filmer og hørte på så mange sanger for å prøve å få tiden til å gå.

– Ikke gi opp kunsten din. Når du innser at det kan gå over sånn … må jeg si at du ikke skal gi opp kunsten din og ikke la noen ta kunsten din fra deg heller.

Hjemme på restitusjon

Skuespillerens datter, Corinne Foxx, delte i april den første beskjeden om at faren var innlagt på sykehus. Da forklarte hun at han «allerede var på vei til å bli frisk».

DATTER: Corinne Foxx er skuespillerens datter. Foto: Jordan Strauss

I en mai-oppdatering bekreftet datteren at Foxx hadde forlatt sykehuset og var hjemme på restitusjon.

I august la Foxx ut på Instagram at han endelig begynte å føle seg som seg selv. De nøyaktige detaljene rundt skuespillerens medisinske problem har ikke blitt offentliggjort.