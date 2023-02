«Jakten»-paret deler gladnyhet

GOD KVELD NORGE (TV 2): Peter Theolin og Else Strøm Larsen venter sitt andre barn sammen.

VENTER BARN: Peter Theolin og Else Strøm Larsen venter sitt andre barn sammen. Foto: Trude Haaland/Privat

Nyheten deler de på Theolins private Instagram-profil på morsdagen.

– I dag har vi feiret en fantastisk kvinne og mor til Solveig Leia. Vi elsker deg. PS, dansen kommer til å bli vanskeligere med to, skriver Theolin under et ultralydbilde.

Sammen fikk de datteren Solveig Leia i februar 2021, og nå venter de altså nok et barn.

– Vi har termin i begynnelsen av juli. Gleder oss til sommerbaby i nytt hus, skriver paret til God kveld Norge, og legger til at de skal flytte om to uker.

Foto: Trude Haaland/Privat

De eneste som fant kjærligheten

Da deres førstefødte kom til verden i 2021, skrev Theolin til TV 2 at det var en lang fødsel:

«Etter en lang fødsel som inneholdt det meste av uforutsette ting kom Solveig Leia Strøm Theolin med keisersnitt til verden i går den 16. februar. Vi er forelsket, hun er nydelig», konkluderte Theolin.

Paret møttes da de i 2019 deltok i programmet «Kjærlighet til alle», spin-off-serien til «Jakten på kjærligheten».

Her skulle de tre tidligere Jakten-deltakerne Sondre Stubrud (32), Else Strøm Larsen (36) og Vegar Valbø (32) jakte kjærligheten, men kun Strøm Larsen var så heldig å finne drømmemannen.

Lette etter kjærligheten på TV to ganger

SNART FIRE: Den lille familien er straks en gjeng på fire. Foto: Privat

Begge to har forsøkt å finne kjærligheten på TV før. Strøm Larsen har tidligere vært med på «Jakten på kjærligheten», mens Theolin deltok i programmet «Gift ved første blikk» i 2018.

Verken Strøm Larsen eller Theolin fant kjærligheten første gang de prøvde lykken på TV, men da de begge møttes under innspillingen av «Kjærlighet til alle» var det full klaff.

– Kjærligheten går fint det. Har jo blitt forelsket i en kvinne fra Bryne, sa Theolin til TV 2 etter de to hadde møttes i 2019.