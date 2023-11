Jacob Elordi: Derfor takket han nei til storfilmen

Jacob Elordi (26) er for tiden aktuell som Elvis i den nye filmen «Priscilla». I tillegg til det har han gjort stor suksess med dramaserien «Euphoria».

Dette har naturligvis ført til at tilbudene har stått på vent for den australske skuespilleren, men han takker langt ifra ja til alle forespørslene han får.

SPILLER SAMMEN: Jacob Elordi spiller mot Cailee Spaeny i filmen «Priscilla». Foto: Simone Comi / ipa-agency.net

I et intervju med GQ forteller Elordi at han fikk tilbud om «å lese for Superman».

– Det var umiddelbart et «nei takk». Det er for mye. Det er for mørkt for meg, forklarer han til magasinet.

– Ikke noen interesse for det



26-åringen navngir ikke prosjektet han ble etterspurt til i intervjuet, men det er én høyprofilert Superman-film på dagsorden: «Superman: Legacy».

Det ble tidligere i år castet skuespillere til filmen. Valget landet da på David Corenswet som Superman og Rachel Brosnahan som Lois Lane.

På spørsmål om Elordi kunne se for seg selv i en annen superheltfilm, svarer han:

– Ikke spesielt, nei. Jeg har alltid blitt fortalt at jeg skal gi et avrundet svar, ellers blir agenten min sint på meg. Alt kan skje, og tydeligvis kan alt skje, men på dette stadiet i livet mitt, ser jeg ikke at jeg har noen interesse for det.



EUPHORIA: Jacob Elordi har rollen som Nate Jacobs i tenåringsdramaet «Euphoria». Foto: Jordan Strauss

Blir rastløs

Videre forklarer stjernen at han liker å spille i filmer og sjangere han selv liker, og at superheltfilmer ikke er for ham.

– Jeg liker å lage det jeg vil se, og jeg blir veldig rastløs av å se de filmene.

Selv om 26-åringen har fått stor anerkjennelse for sin rolle i tenåringsdramaet «Euphoria», var det i kjærlighets-trilogien «The Kissing Booth», som gjorde Elordi verdenskjent. Han reflekterer over de tidligere prosjektene under intervjuet.

Elordi forklarer til GQ at han takket ja til rollen fordi han trengte en jobb på det tidspunktet.

– Jeg ønsket ikke å lage de filmene, før de ble laget. De filmene er latterlige. De er ikke universelle. De er en flukt.