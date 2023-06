Isfront mellom Sophie Elise og Fetisha

KALDT BRUDD: Stemningen mellom Fetisha Williams og Sophie Elise Isachsen skal ikke være på topp etter at sistnevnte trakk seg fra duoens podkast.

Fetisha sier i sin nyeste podkast-episode at hun sitter igjen alene med gjelde på 600.000 kroner etter at Sophie Elise Isachsen trakk seg fra samarbeidet.

Forrige uke ble det kjent at Fetisha Williams (30) fortsetter med podkast alene, etter at makker Sophie Elise Isachsen (28) hadde valgt å trekke seg.

– Det er med et tungt og forvirret hjerte jeg kommer med denne beskjeden, og lang historie kort: Sophie har trukket seg fra podkasten, så ja … det er egentlig det, sa hun i forrige episode.



I denne ukens episode av «Fetisha +1» avslører Fetisha at hun for tiden er lei seg. Hun snakker om hvordan forholdet til Isachsen er i dag, og sier at hun har blitt «ghostet» av en god venn.

Hun avslører videre at hun sitter igjen alene med en gjeld på 600.000 kroner etter at Sophie Elise valgte å trekke seg.



Ifølge Fetisha, som innrømmer at dette er ubehagelig å snakke om, skyldes det mye penger.

– Det her er penger som folk har blitt lovet fordi vi skulle signere en ganske feit «millionavtale», så folk har jobbet for oss i tre måneder fordi vi skulle signere denne avtalen, forteller hun i episoden.

– Det er utestående regninger som vi, men nå jeg, må stå for som følge av at folk ikke har fått betalt det de skal.



Hun sier at hun nå vil gjøre sitt ytterste for å tilbakebetale alt det de skylder.

God kveld Norge har forsøkt å få en kommentar fra de begge torsdag formiddag. De har foreløpig ikke besvart våre henvendelser.