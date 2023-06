Iselin Guttormsen: – Har slitt med store smerter i ett år

Iselin Guttormsen angrer ikke på deltakelsen i «Skal vi danse: all stars». Men influenseren har snart gått ett år med store smerter etter at hun svingte på seg en vond skade i høyre skulder.

I fjor høst returnerte 13 kjendiser til dansegulvet for å kjempe om å bli tidenes norske kjendisdanser i «Skal vi danse: all stars» på TV 2.

Influenser Iselin Guttormsen (36) rakk knapt å gjøre sin entré på dansegulvet året i forveien, før hun måtte trekke seg med brudd i ankelen.

HAR KOSTET: Skaden i skulderen har satt Iselin ut av spill i helt hverdagslige situasjoner. Foto: Privat

Men heller ikke fjorårets deltakelse gikk smertefritt for seg for 36-åringen.

Underveis i sesongen kunne Guttormsen fortelle at det var en betennelse i skulderen som skapte problemer.

– Jeg får behandling, men smertene gir seg aldri. Dette fordi det aldri får roet seg ned, uttalte Guttormsen til TV 2.

– Har kostet mye



Nå kan hun fortelle at skaden ikke har villet slippe taket, og at tiden etter Skal vi danse mildt sagt har vært preget av store smerter.

– Jeg har aldri før slitt med en skade så lenge. Bruddet i ankelen gikk jo fortere over enn dette her, sier hun til God kveld Norge.



Guttormsen legger ikke skjul på at skaden har hemmet henne i hverdagen.

– Er det ikke brekte ankler, så er det betennelse i skuldre. Jeg har vært hos pappa, som er fysioterapeut, og fått sjekket hvor det sitter. Jeg har tatt kortisonsprøyte, og da blir jo smertene bort en stund. Men så kommer de tilbake når dette ikke har virkning lenger.

Influenseren forteller at hun har store plager.

– Jeg får ikke tatt av meg BH-en, jeg kan ikke lene meg bakover for å gripe tak i ting, og jeg sliter skikkelig med å løfte bæreposer. Jeg har vært skikkelig plaget, forteller hun.



Hun forteller at betennelsen i skulderen har kostet mye tid og penger.



– Det har kostet. Først var det ankelen som kostet både tid og penger. Under All stars-sesongen var jeg så fokusert på ikke å gå på samme smell igjen, men jeg var tydeligvis ikke så flink på å tenke på overkroppen og skuldrene, sier hun.

Tirsdag meldte hun på sin Instagram-profil at hun endelig kjenner at skaden begynner å slippe taket.

«Etter et helt år med betennelse og vondt i skulderen, klarer jeg endelig å løfte armene ut fra kroppen. Håper jeg etter hvert klarer pushups igjen, men jeg skynder meg sakte», skriver hun til sine følgere.



– Jeg har vært veldig flink på å gjøre kjedelige øvelser i det siste, sier hun til God kveld Norge.



Guttormsen legger til at dette er mye takket være gode råd fra fysioterapeut-pappaen og ikke minst tips og triks fra Catalin Andrei Mihu (28), som hun fant tonen med etter Skal vi danse.

Angrer ikke ett sekund

Til tross for store smerter, angrer ikke Iselin Guttormsen ett sekund på Skal vi danse-deltakelsen.

– Absolutt ikke. Jeg hadde lett vært med igjen, sier hun, som tross alt møtte Catalin Andrei Mihu på parketten.



Da Guttormsen gjestet podkasten «Ida med hjertet i hånden» i desember, fortalte hun hvordan romantikken hadde oppstått mellom henne og dansepartneren.

– Jeg husker jeg var på trening og ventet på Catalin. Jeg hadde varmet opp for å være klar til treningen. Jeg hadde satt på musikk, og så husker jeg at jeg tenkte at «jeg håper han synes jeg er fin. Hvorfor tenker jeg det nå».



Videre fortalte hun om hvordan Skal vi danse ga henne muligheten til å møte sin sjelevenn.

– Det føles som ekte kjærlighet, og ikke som overfladisk kjærlighet. Kjærlighet for et annet menneske fra dypet, langt inni hjerterota, sa hun.