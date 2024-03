Isah kommer med kjæresteerkjennelse

Artisten forteller at han mangler noe i livet, og sier at han føler seg ensom.

Tidligere denne uken ble det kjent at Kaleb Isaac Ghebreiesus (24), bedre kjent som Isah, er nominert til Spellemannpris.



Artisten er nominert for albumet «INSTRUMENT», i kategorien RnB/Soul.

God kveld Norge møter artisten rett etter at nominasjonene ble kjent, og 24-åringen legger ikke skjul på at det er helt fantastisk å være nominert.

– Det føles digg å bli anerkjent.

Isah har allerede vunnet to Spellemannpriser. I 2019 vant han i kategoriene «Årets gjennombrudd» og «Urban».

Til tross for at ting står bra til karrieremessig for artisten, forteller han at det er noe han gjerne skulle hatt på privaten.

Ikke redd

På spørsmål om hvordan det står til med kjærlighetslivet, kan Isah røpe at han er åpen for kjærligheten.



– Veldig åpen, men jeg leter ikke, legger 24-åringen til.

Artisten kan avsløre at han ikke har noen i kikkerten, men at han ikke er redd for å hoppe i det dersom noen skulle dukke opp.

– Jeg tenker at hvis man leter etter kjærligheten, så finner man den aldri, kjærlighet må finne deg.

Likevel kunne han tenkt seg en kjæreste kjapt.

Det er det én spesiell grunn til.

Derfor vil han ha kjæreste

– Jeg er lei av å være ensom, men jeg tar det som det kommer.



– Er du ensom?

– Ja, litt, men jeg virker ikke det, svarer han.

Han forteller åpenhjertig at det hadde vært fint å ha noen å komme hjem til, og å ha noen å holde rundt.

Eller å bli holdt rundt selv, forteller artisten videre, med et glimt i øyet.

– Men vi er voksne, så man griner ikke, legger 24-åringen til.

Likevel håper han at veien mot lysere tider kan gjøre tilværelsen enklere.

– Sommeren kommer snart, så kanskje jeg får noen da.

– Liker ikke å åpne opp

I fjorårets sesong av TV 2-programmet «Hver gang vi møtes», var Isah å se på skjermen med blant andre Bjørn Eidsvåg (69), og Emma Steinbakken (20).



Da Isah var hedersgjest, delte han en hjerteskjærende historie, hvor han ga moren sin et ultimatum:

«Enten så prøver vi dette her, eller så finner du meg i en grøft».



Han ble nemlig kastet ut hjemmefra, og droppet ut av skolen for å satse på musikken.



Til tross for at Isah delte mye personlig både om seg selv og familien, forteller han til God kveld Norge at han først var litt skeptisk til det hele.

– Jeg liker ikke å snakke om så personlige ting på den måten der. Eller – jeg kan snakke mye om meg selv, men jeg liker ikke å åpne opp om familien, sier han og legger til:

– Og jeg føler de kanskje ikke kan svare for seg selv.

Likevel synes 24-åringen at han og familien kom godt ut av det, selv om han snakket om det han beskriver som de verste tingene.

– Tingene man nødvendigvis ikke snakker sammen om til vanlig.

– Til syvende og sist kom jeg med en ekstremt flott gjeng, og jeg kunne ikke bedt om en bedre gjeng heller. Det var uvant, men jeg følte meg ganske trygg.