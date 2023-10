Isabelle Ringnes er gravid igjen

Gladnyheten deler 35-åringen på egen Instagram.

«Nu kjør vi, ses i januar», skriver Ringnes i bildeteksten til et bilde av en positiv graviditetstest.

Forloveden Skage Grønneberg er også på bildet. De har vært forlovet siden juni 2022, nøyaktig ett år etter de møttes til sin første date.

Paret har allerede en sønn fra før av, som kom til verden i januar i år.

«Fyrer opp en litt spesiell nyttårsrakett i år. Full av kjærlighet, takknemlighet og glede over at vi snart blir en liten familie på 3», skrev hun den gangen i et Instagram-innlegg.



God kveld Norge har prøvd å få en kommentar fra Isabelle Ringnes, uten hell.

Ringnes står blant annet bak «Tenk», en organisasjon som jobber for å inspirere jenter til å forme fremtiden med teknologi.

I tillegg til det er hun en av grunnleggerne av «Hunspanderer», som er en bedrift som jobber for likestilling gjennom teknologi.

Hun har også vært med i TV-serien «Power women Norge».