Isabelle Ringnes deler gladnyhet

Det var i oktober at Isabelle Ringnes (35) delte på sosiale medier at hun var gravid.

Til God kveld Norge uttalte hun at hun og forloveden Skage Grønneberg fant ut av graviditeten allerede i august.

– Smartringen min fortalte meg at jeg var syk og jeg husket fra forrige graviditet at det nok betydde at jeg burde ta en test. Flere tester var negative men til slutt fikk vi tak i en tidlig test i Husavik på Island som var positiv, sa hun den gangen.



Nå har 35-åringen født, og gladnyheten deler hun på Instagram, lørdag.

Tobarnsforeldre

Hun har født en liten gutt.



– Trodde ikke det var mulig å føle mer kjærlighet etter at vi fikk vår første sønn for 15 måneder siden. Men så nådde hjertet nye dimensjoner da vår andre sønn kom til verden på sin fars bursdag i går.

– Vi føler oss så heldige, takknemlige, lettet og glade, skriver den nybakte tobarnsmoren på Instagram.

Til God kveld Norge forteller Ringnes at hun og barnefar har det veldig fint, og at de begge er takknemlig over at alt rundt fødselen har gått så fint.

Hun kan også fortelle at de foreløpig ikke har landet på hvilke navn den nyfødt sønnen får, og at de kommer til å teste et par forskjellige navn i en periode fremover.

Ringnes kommer også med en hyllest til de som jobber på Ullevål Sykehus.

– Jeg vil si uendelig takk til alle jordmødre, barneleger og barnepleiere på Ullevål. De er heltinner!



Videre i innlegget på Instagram kommer hun med nok en hyllest til personalet på Ullevål Sykehus.

– Til alle de fantastisk dyktige kvinnene på Ullevål som sørget for at jeg fikk en så fin og trygg fødsel, fra hele mitt hjerte, takk.

– @fodeavdelingen jobbet under sprengt kapasitet og med for lite bemanning, men ga alt og mer for at vi skulle føle oss trygge, sett og ivaretatt. Å føde er, på godt og vondt, det råeste man gjør.

Avsluttende skriver Ringnes at hun fremover skal ha fokus på «familie, vårsol og kos i et hav av barseltårer».

Fra før av har paret også en sønn, og 35-åringen er forberedt på at det kan litt mer hektisk med to barn i hus.

– Jeg tror det blir dobbelt så mye kaos og dobbelt så mye kjærlighet. Jeg gleder meg masse, men er sikker på at det vil føles overveldende til tider. Men det er bare å stå i det, man overlever jo, sa Ringnes i oktober.



God kveld Norge har forsøkt Ringnes for en kommentar, foreløpig uten hell.

Forretningskvinne

Isabelle Ringnes er datteren til forretningsmannen og Christian Ringnes, som er sønn av gründeren bak Ringnes Bryggeri.

35-åringen har muligens fått familiens forretningssans, og står bak flere bedrifter.

Blant annet «Tenk», en organisasjon som jobber for å inspirere jenter til å forme fremtiden med teknologi. I tillegg er hun en av grunnleggerne av «Hunspanderer», som er en bedrift som jobber for likestilling gjennom teknologi.

Hun har også vært med i Viaplay-serien «Powerwomen Norge».