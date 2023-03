Isabelle Eriksen forteller om ran på ferietur: – Mentalt ødeleggende

Influenser Isabelle Eriksen er kjent for å ta med følgerne sine på livets opp-og nedturer.

Eriksen ble kjent da hun deltok i realityprogrammet «Paradise Hotel». Etter realitydebuten har influenseren fått over 150 000 følgere på Instagram, og hele 125 000 på YouTube.

For øyeblikket ferierer influenseren i Kapp Verde, sammen med kjæresten Wictoria Maria.

Det som egentlig skulle være en hyggelig og avslappende ferie, ble plutselig snudd på hodet forleden natt.

– En «evig drakamp»

Eriksen la selv ut en story på Instagram der hun fortalte følgerne sine at hun hadde blitt ranet.

DELTE: Denne meldingen delte influenseren med følgerne sine. Foto: Skjermdump fra Instagram

– Natt til i dag ble jeg ranet, derfor har det vært litt stille fra meg. Det var skummelt, men jeg har det bra nå, skriver influenseren i meldingen til følgerne sine.

Til God kveld Norge forteller Eriksen om den dramatiske opplevelsen.

Influenseren forteller at hun og kjæresten var ute med noen venner, og at de var på vei til et utested.

Kjæresten Wiktoria var blant dem som gikk til utestedet i forveien, mens Eriksen og en annen gikk en annen vei for å finne et toalett.

– Plutselig kom tre menn kjempefort imot oss. Før jeg skjønte hva som skjedde, rappet han ene tak i vesken min.

Eriksen forklarer at situasjonen føltes som en «evig drakamp».

– Til slutt slo han meg i ansiktet, for at jeg skulle slippe vesken. Det endte med at jeg falt ned og han dro meg etter veska, fordi jeg slapp den ikke.

BLÅMERKER: På bildet viser Eriksen fram blåmerkene hun fikk etter hendelsen. Foto: Privat

26-åringen forteller at hun klarte å reise seg, og at mannen omsider slapp vesken hennes.

– Da gikk de videre til hun andre jeg var med. Hun hadde en veske som gikk rundt overkroppen hennes, men de dro så hardt i den at den røyk. Da fikk de tak i vesken og løp vekk.

Influenseren forteller at de dro tilbake til hotellet etter den dramatiske hendelsen. Først da innså Eriksen hva som hadde skjedd.

– Jeg fikk en mental knekk og et lite angstanfall. Jeg har et lite blåmerke ved øyet, og på nesen.

– Ødelagt ferien

Til God kveld Norge forteller influenseren at hun er lettet over at situasjonen ikke forverret seg, men at det er skummelt å tenke på alt som kunne skjedd.

– Jeg skal ikke lyve og si at dette ikke har ødelagt litt av ferien, deler hun åpenhjertelig.

– I ettertid har det vært veldig mentalt ødeleggende.

Influenseren forteller videre at hun har tenkt at hun burde sluppet vesken sin, men hevder at adrenalinet tok overhånd.

– Resten av ferien skal vi holde oss på hotellet om kveldene, sier hun.