Isabel Raad undersøker mulighetene for spermdonasjon: – Vil ha barn

Influenser og gründer Isabel Raad (29) tok til Instagram på søndag for å snakke om ønsket om barn og assistert befruktning.

Her deler den tidligere «Paradise Hotel» at hun holder på å utforske mulighetene for spermdonor, fordi hun vil ha barn om et par år.

– Jeg må jo bare bli mamma snart. Jeg har da booket en konsultasjon med denne spermdonorklinikken i København, sier Raad i Instagram-historien.

Vil vite mer om prosessen

– Jeg vet dere sier man kan gjøre det i Norge også, men i Norge kan du ikke velge, du kan ikke ha noen preferanser på donor. Så jeg kommer til å gjøre det i Danmark, sier hun videre.



Videre understreker influenseren at hun ikke har planer om å bli gravid enda, men at det er noe hun ser for seg i fremtiden.

– Nei, jeg skal ikke bli gravid nå. Jeg vet at jeg nå er i en «jeg hater menn»-fase, men jeg vil ha barn om maks to år. Så jeg vil bare høre hvordan det fungerer og vite mer om prosessen.

God kveld Norge har forsøkt å få en kommetar fra Raad, foreløpig uten hell.



– Tror jeg overdriver

Raad forteller at hun har fått en del reaksjoner fra venner, som lurer på om det hele er en spøk.

– Alle tror jeg overdriver, men jeg gjør ikke det. Jeg vil bare vite hvordan det fungerer, for om to år vil jeg ha barn.

For tiden er Raad singel, men har vært aktiv på datingfronten de siste årene. De to siste mennene influenseren har vært involvert med, har begge vært britiske.

I august 2022 kunne Raad melde at hun og eksen, britiske Jack Beaumont, hadde gjort det slutt etter litt over ett og et halvt år som kjærester. Kort tid etter bruddet hintet influenseren om en ny britisk flamme.