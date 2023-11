Isabel Raad svarer på kritikken: – Jeg opplever Dubai som veldig åpent

Denne uken er det premiere på den allerede mye omtalte Amazon Prime-serien «Girls of Oslo» som følger fire av landet største influensere, Sophie Elise Isachsen (28), Nora Haukland (26), Anniken Jørgensen (27) og Isabel Raad (29).

Samtlige av hovedpersonene møtte pressen på premierefest onsdag denne uken. Der dukket også Isabel Raad opp, som tidligere i år kunne bekrefte at hun skulle flytte til det mye omdiskuterte landet, Dubai.

Det har hun også delt åpent om med følgerne sine på sosiale medier.

For en drøy måned siden flyttet Raad offisielt til det arabiske landet, og til God kveld Norge forteller hun at livet der er fantastisk.

– Jeg har et stort nettverk der fra før, også har det vært som et andre hjem i seks år, fordi jeg har vært der så mye. I tillegg har jeg familie som bor der - pluss at det er sol og varme hver dag, sier hun med et smil.

«GIRLS OF OSLO»: Dette er de fire kvinnene i den nye serien «Girls of Oslo». Isabel Raad, Anniken Englund Jørgensen, Sohpie Elise Isachsen og Nora Haukland Foto: Caroline Jensen Dahle / God kveld Norge

– Føler meg hjemme

29-åringen forteller at en stor grunn til at hun har valgt å bosette seg i Dubai er fordi hun er arabisk selv. Faren hennes er fra Irak, og moren hennes er 50 prosent fra Iran og 50 prosent fra Irak.

– Midtøsten er mine røtter, jeg kan være der og snakke språket mitt. Jeg føler meg hjemme, sier hun.

– Selvfølgelig er det ting der som ikke er så bra, men det er det veldig mange andre plasser også, legger hun til.

Hun forklarer videre at rundt 88 prosent av de som bor der angivelig er «expats», altså en person som midlertidig eller permanent er bosatt i et annet land enn det landet personen opprinnelig kommer fra.

– Sånn sett så er det veldig lite arabere der, og jeg opplever Dubai som veldig åpent. De andre emiratene er mye verre. Der kan du ikke kle deg som du vil. Men i Dubai er det ingenting jeg gjør annerledes enn hjemme i Norge, sier hun.

– Jeg har ikke opplevd noe ubehagelig der, og jeg kan bare snakke ut ifra egne erfaringer.

Dubai-kritikken

Hun er også klar over at det er mye kritikk rettet mot det å flytte til landet.

– Hva tenker du om det?

– Jeg føler at veldig mange har mye negativt å si om Midtøsten generelt. Det er litt vanskelig for meg å ta stilling til, fordi jeg er fra Midtøsten, og føler at jeg snakker ned min side av familien.

– Mange av de har samme synspunkt og kultur, så det er litt vanskelig for meg å uttale meg om det, legger hun til.

Raad har familie som bor i Abu Dhabi, som kun er omtrent en to timers flytur fra Dubai.

Irritasjon på journalister

På Snapchat har 29-åringen også uttrykt sin frustrasjon over journalister som tar skjermbilder av at hun snakker om Dubai.

– Hva er det irritasjonen går ut på?

– Det er litt generelt. For eksempel hvis jeg snakker om at jeg kan gå og trene i en sports-BH og tights - og det kan jeg i Dubai. Plutselig blir det en stor nyhetssak om at det kan jeg ikke, og at det er farlig, forklarer hun og fortsetter:

– Men det kan jeg, og det gjør jeg. Det er jeg som er i Dubai. Jeg går på treningssenteret, og det er sånn det er.

– Da er det rart for meg, at det skal bli sak på det. For det stemmer ikke. Da tenker jeg «kom heller til Dubai, gå med den sports-BHen, så skal du få selv»

– Jeg hadde ikke sagt det hvis det ikke var tilfelle.