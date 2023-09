Isabel Raad om operasjonene: – Jeg er traumatisert

– Litta update på oppussingsobjekt (meg), sier den kjente norske Influenceren på sin Snapchat-story mandag kveld.



STØTTE-BH: Isabel Raad omtaler seg selv som et oppussingsobjekt i sin nyeste Snapchat story, her iført støtte-BH. Foto: Skjermbilde

Til tross for at Raad har vært sparsom rundt detaljene om operasjonene sine, bekrefter nå 29-åringen at hun i sommer har utført to korrigeringsoperasjoner:

– Jeg har egentlig ikke lyst til å snakke om det, men jeg har nå operert to ganger i sommer, på grunn av komplikasjoner og korrigering, sier hun.

– Jeg har ikke gjort noe nytt, men fikset opp i gammelt grums, legger Raad til i sin Snapstory.

Ifølge henne selv ble operasjonen utført av to grunner:

– Den ene var helsefarlig og den andre var jo drit «stchøgt».

Tidligere har Raad åpnet opp om frykten for at rumpa skal sprekke etter at hun fikk vite at hun trolig har fått operert inn brystimplantater i rumpa.

Tok et standpunkt

Til tross for at Raad tidligere har tatt et standpunkt om å ikke uttale seg om sine operasjoner, letter hun likevel litt på sløret ovenfor Snapchat-følgerene sine:

– Jeg velger å dele litt her, fordi dere kommer jo til å se det og jeg ønsker også å vise baksidene ved det å operere.

29-åringen legger til at hun skulle ønske flere viste baksidene ved å operere seg, da hun var ung.

– Jeg skal aldri røre noe igjen såfremt jeg må. Jeg er traumatisert, sier hun på Snapchat.

Sengeliggende

Per dags dato er Raad sengeliggende og bruker støtte-BH i kjølevann av operasjonene.

Men til for tross det, virker 29-åringen fornøyd med resultatet så langt:

ÅPEN: Raad er åpen med Snapchat-følgerne sine. Foto: Skjermbilde

– Jeg fikk sett «the titties» for første gang, and im very happy, sier hun.

God kveld Norge har forsøkt å få en kommentar fra Isabel Raad, men hun har foreløpig ikke svart på vår henvendelse.