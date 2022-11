Isabel Raad etter bruddet: – Oppriktig flau over egen oppførsel

I august meldte influenser Isabel Raad (28) at hun og Jack Beaumont (28) hadde gjort det slutt etter å ha vært kjærester i litt over ett og et halvt år.

Tonen var fredelig, men endret seg brått da Beaumont skal ha blitt observert på ferie med en ny kvinne, kort tid etter bruddet.

SAMMEN PÅ TV: Jack Beaumont var også med i Isabel Raads egen serie på TV 2 Play, «Isabel». Foto: TV 2 Play

«Jeg vet ikke en gang hva jeg skal si», skrev Isabel i et lengre innlegg. Hun omtalte det som «ren ondskap».

«Jeg er ikke en dårlig person og jeg kommer ikke til å sitte her og tillate at noen maler et bilde av meg som et monster når jeg ikke har vært noe annet enn god mot dem», svarte Jack.

Han viste også til flere hissige meldinger han fikk fra følgerne til Isabel Raad.

Deretter fulgte en offentlig skuddveksling mellom eksparet i sosiale medier, dokumentert blant annet av nettstedet 730.no.

Raad skal blant annet ha kommet med flere anklager mot ekskjæresten.

– Mistet kontrollen

I et nytt videoinnlegg på YouTube snakker hun nå om hva hun tenker om egen oppførsel i kjølvannet av bruddet.

– Jeg har sagt jeg har lyst til å holde ting privat. Men, alle fikk jo med seg det kaoset som oppstod da jeg ble singel, sier hun i videoen.

Her går det fram at det er enkelte av tingene som ble sagt og gjort på denne tiden som Raad er mindre stolt av i dag.

– Nå som jeg har kommet over alt og fått ting på avstand, så blir jeg oppriktig flau. Jeg blir flau over meg selv og over hele situasjonen...Når jeg tenker tilbake på hvordan jeg håndterte bruddet offentlig, sier hun.

– Jeg skulle ønske at i disse situasjonene, der jeg mister kontrollen, at jeg ikke var en offentlig person. Ting ble for mye, og jeg klarte ikke å holde tilbake. Jeg står inne for at jeg reagerte med hjertet, men jeg skulle ønske jeg ikke var en offentlig person da.

Raad har 60.000 følgere på egen YouTube-kanal.

God kveld Norge har forsøkt å få en kommentar fra Raad mandag, foreløpig uten å lykkes.

Isabel Raad og britiske Jack Beaumont bekreftet at de var blitt kjærester i januar 2020. De pendlet frem og tilbake mellom England og Norge, og var på mange ferier sammen.

I mai 2021 flyttet de sammen til Spania for en kortere periode.

Raad delte mye av forholdet med fansen gjennom blant annet Instagram, men alle bildene av paret ble slettet etter bruddet.

Svarer på romanseryktene

Den siste tiden har det versert rykter om at Raad dater den britiske Love Island-stjernen Jacques O'Neill.

I flere nye innlegg i sosiale medier, understreker Raad imidlertid at hun er singel.

– Jeg vet det er mange som spekulerer, men jeg er singel, og jeg elsker å være singel, sier hun i et nyere videoinnlegg.

På direkte spørsmål om hvorvidt hun dater en fra Love Island, svarer hun som følger:

– Det gjør jeg ikke. Igjen, jeg er en singel ung kvinne...Som lever livet sitt, sier hun.

– Bare fordi jeg møter en person, så betyr ikke det at jeg vil gifte meg med personen.