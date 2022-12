Inspirert av bestemoren

Første juledag kan publikum endelig strømme til kinosalene for å se filmen om kampene ved Narvik i 1940.

Utsettelsene har vært mange og lange i forkant av premieren.

– Vi begynte innspillingen i mars 2020. Da var jeg 24 år, nå er jeg 27, forteller Carl Martin Eggesbø, som spiller en av filmens hovedroller.

– Da pandemien kom hadde vi vel rundt tolv dager med innspilling før vi tok en pause. Vi fortsatte litt i mai og juni samme året, men resten av filmen ble utsatt til 2021.

Filmen fikk deretter planlagt premiere i mars 2022, men også denne ble utsatt etter at Russland invaderte Ukraina.

– Det er selvfølgelig tungt å utsette. Under de nåværende omstendighetene har vi likevel kommet frem til at det er det eneste riktige å gjøre, opplyste filmens produsent Aage Aarberge i forbindelse med utsettelsen.

NARVIK: Kristine Hartgen og Carl Martin Eggesbø spiller hovedrollene i «Kampen om Narvik». Foto: Eirik Linder Aspelund / Calias

– Ingen av dem er helter

I filmen «Kampen om Narvik» får vi se den norske nøytraliteten knuses når Tyskland invaderer Norge, natt til 9. april 1940. Krigen i Europa virker fjern for nordmennene, men denne skjebnesvangre vårnatten får de kjenne den tett på kroppen.

«Kampen om Narvik» tar utgangspunkt i historiene til virkelige mennesker, men hendelsene i Narvik oppleves gjennom øynene til en fiktiv familie på tre.

God kveld Norge har møtt hovedrolleinnehaverne, Carl Martin Eggesbø og Kristine Hartgen. De spiller det unge paret Ingrid og Gunnar, som plutselig befinner seg i en uventet livskrise.

– Det er ingen av dem som er helter, selv om de gjør ting som er modige. Begge gjør sitt beste for å gjøre situasjonen bedre, forteller Hartgen.

Se traileren til «Kampen om Narvik» her:

– For å overleve må vi handle på måter som vi kanskje er uenige i, røper Hartgen om filmens handling.

Det er begges første store hovedrolle, men skuespillerne er likevel avslappede før premieren.

– Det gjør det lettere at jeg gjør dette sammen med Carl Martin, sier Hartgen.

– Jeg tror den lange lanseringen har gjort det lettere. Jeg slapper litt mer av, sier Eggesbø.

– Generasjonelle traumer

Kristine Hartgen er født og oppvokst i Tromsø. Hun har selv en sterk tilknytning til handlingen i filmen.

– I nord kjenner mange på en sterk bevissthet rundt det som skjedde under andre verdenskrig, fordi det skjedde så mye som ikke snakkes så mye om. Det ble heller ikke bearbeidet godt nok, forteller hun.

– Det har vært generasjonelle traumer, rett og slett.

33-åringen sier at man, ved å løfte fram historiene ved hjelp av film, kan begynne å bearbeide stoff og legge historien bak seg.

– Derfor tror jeg denne filmen har en stor kraft. Ikke bare for regionen i nord, men også for hele Norge.

Flere av historiene hun har hørt i løpet av barndommen kan sammenlignes med relasjonene og tematikken i filmen som hun nå spiller hovedrollen i.

Til God kveld Norge forteller hun om sine to bestefedre. Den ene var ung gutt under krigen og bodde i Narvik. Den andre kom fra Hammerfest for å kjempe med Alta-bataljonen. Han ble etter hvert sendt til Grini og Sachsenhausen.

FØRSTE HOVEDROLLE: Kristine Hartgen spiller hovedrollen Ingrid. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Da jeg var barn, sov jeg i en vugge som bestefaren min sov i under slaget om Narvik. Den har hull i seg etter granatsplintene, deler hun.

– Det var først i ettertid at jeg faktisk skjønte hvor nært jeg har hatt disse historiene. Jeg forsto det først etter jeg startet å jobbe med filmen. Det har vært fint og meningsfylt.

Mistet bestemoren

Hartgen forteller at hennes egen bestemor var en essensiell del av å forme karakteren «Ingrid».

Bestemoren var på samme alder som Hartgens karakter da krigen brøt ut.

– Jeg jobbet veldig mye med å tenke på hvordan hun hadde det, og vi hadde flere samtaler om hvordan det var for henne.

Hartgen forteller at bestemoren ble 102 år gammel, men at hun fortsatt hadde et sterkt minne av hva som skjedde under krigen.

– Jo eldre bestemor ble, jo mer begynte hun å fortelle meg.

Skuespilleren forteller at det er spesielt i løpet av de siste årene at bestemoren begynte å fortelle historier fra krigen.

– Det satt så friskt i minnet, som det skulle skjedd i går. Hun fortalte veldig detaljert.

Bestemoren gikk bort tidligere i høst. Skuespilleren forteller at hun fikk besøkt henne én siste gang.

– Jeg fikk en sterk magefølelse på at jeg måtte dra på besøk.

Hun forteller at hun fikk med seg en fil med filmen på, og reiste opp i oktober. Dermed fikk skuespilleren vist «Kampen om Narvik» til bestemoren.

– Da fikk hele historien en fin avrunding. Man kan jo ha sorg, men det er også mest at jeg føler takknemlighet for at det ble som det ble, forteller hun.

Skuespilleren åpnet seg om de siste dagene med bestemoren. Se video i toppen av saken.

Tror «SKAM»-fansen vil like filmen

Skuespillerne mener «Kampen om Narvik» er en viktig historie å formidle til publikum.

– Veldig mange tidsvitner vi har fra andre verdenskrig har gått bort. Færre husker på kroppen hva som skjedde under krigen. Da er det veldig lett for oss andre å tenke at krigen skjedde for veldig lenge siden, sier Eggesbø og fortsetter:

– Vi må huske at disse menneskene var unge folk, slik vi er i dag. De fleste soldatene hadde knapt fylt 20 år.

Carl Martin Eggesbø fikk sitt store gjennombrudd i 2016, da han spilte karakteren Eskild i «SKAM». Han stakk også av med seieren under sesong 2 av «Kompani Lauritzen».

Eggesbø tror at «SKAM»-fansen vil ha glede av «Kampen om Narvik».

– Det er mange trofaste «SKAM»-fans, som kan synes det er gøy å se meg i en litt annerledes rolle, sier han.

– Jeg tror folk vil ha glede av filmen fordi det er en god film.