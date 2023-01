Inntrengere tok seg inn på Farmen - deltager vurderte å trekke seg

Det ble en dramatisk natt for Farmen kjendis-deltagerne da uvedkommende plutselig hadde tatt seg inn på gården og lagde stor ståhei.

– Det var noen som hadde sneket seg inn. Vi tror de var litt småfulle, forteller Christopher Mørch Husby til God kveld Norge.

Ifølge Mørch Husby rev de uventede gjestene ned blomsterpotter og tok seg inn i hyttene, hvor de skrek og hylte. Deltagerne delte seg nemlig på tre hytter da de sov.

– Det var mange som syntes det var veldig ubehagelig og skummelt, sier 33-åringen, som selv var så heldig å sove gjennom kaoset.

Han forklarer videre at de ikke hadde lås på dørene, slik at produksjonen skulle kunne komme og gå som de ville.

SOV: Christopher sov gjennom hele seansen. Foto: Espen Solli

Revurderte deltagelsen

Sofie Karlstad reagerte såpass på episoden at hun vurderte å reise hjem fra Farmen kjendis.

– Jeg var på vei til å sjekke ut, fordi jeg ble ganske redd. TV 2 hadde jo sluppet hvor gården lå og hvor vi var, i tillegg så hadde vi ingen låser på dørene. Hvem som helst kunne kommet inn i de husene, sier Karlstad.

Hun sier at det «heldigvis» bare var noen ungdommer som ville skremme dem.

– Vi ligger ganske skjørt til hvis noen faktisk har lyst til å skade oss. Så jeg var litt usikker på om jeg skulle dra derifra når jeg visste hvor lett det var å bryte seg inn, sier 25-åringen, som valgte å bli værende.

I etterkant hadde hun flere samtaler med produksjonen.

– Jeg foreslo lås på dørene, men det blir kronglete fordi produksjonen kommer inn og skal ha tilgang til huset. Men det håper jeg de tar med seg i nye sesonger, spesielt hvis de har tenkt å slippe hvor gården er i forkant. Da burde man ha mer sikkerhet enn én nattevakt, fortsetter Karlstad.

REDD: Sofie syntes ikke det var gøy å få inntrengere på besøk. Foto: Martin Habbestad / God kveld Norge

TV 2 kommenterer episoden nederst i artikkelen.

God kveld Norge har også spurt Ingrid Vik Lysne om situasjonen.

– Det buste inn en ungdomsgjeng som jeg tror hadde festet oppi skogen der. Det var ekkelt for de som bodde på det soverommet, og jeg synes også at det var en skremmende opplevelse, sier Vik Lysne.

Hun påpeker også at folk vet i forkant hvor deltagerne befinner seg.

– Man føler seg veldig sårbar. Man har ikke telefon og kan ikke ringe noen nødetater, ikke sant. Så jeg synes det var veldig skremmende, ja.

Våknet av et skrik

Marit Adeleide Andreassen forteller at hun sov på samme rom som Trond Moi, og våknet av et voldsomt brak.

– Neste morgen så vi at blomsterpottene var veltet og at tannbørstene var stjålet. Ting var også veltet i hovedhuset, men vi fant aldri ut hvem det var.

Hun sier at andre syntes det var mer ekkelt enn henne.

– De ble redde for at vi skulle bli kuttet opp i småbiter, men jeg tenkte bare at det var pøbelstreker, og ble ikke så redd, sier Andreassen.

Nevnte Moi sier at han våknet av et «himla skrik».

– Det var litt skremmende faktisk. Man tenker: «blir vi overfalt, hva skjer?». Det gikk en halvtime, tre kvarter før jeg fikk sovnet igjen, sier kokken.

Slik svarer TV 2

God kveld Norge har sendt flere spørsmål til TV 2, blant annet om ikke vaktholdet til deltagerne er bra nok. Pressesjef Jan-Petter Dahl svarer i en mail:

– Det stemmer at vi hadde en episode der uvedkommende kom seg inn til gården, åpnet dører og skremte deltakerne. Ivaretakelse av deltakernes sikkerhet er høyeste prioritet, og vi har vakthold på «Farmen kjendis»-gården for å sikre deltakerne hjelp ved uforutsette situasjoner.

Dahl påpeker at området er stort, og at det derfor ikke er mulig å sikre seg 100 prosent mot av uvedkommende kan ta seg inn på området til fots eller gjennom skogen.

– Ved den nevnte episoden var vaktene i umiddelbar nærhet, men rakk ikke å stoppe inntrengerne før de forsvant, skriver Dahl.

Han sier videre at episoden førte til endringer.

– I etterkant av dette ble rutinene endret og vi hadde vakthold inne på tunet for å hindre at tilsvarende episoder skulle kunne gjenta seg.