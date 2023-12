Innrømmer kosmetisk inngrep

Selena Gomez (31) har de siste døgnene vært aktiv i ulike kommentarfelt på Instagram.

I et Instagram-innlegg postet av Popfactions bekrefter hun blant annet at hun har følelser for musikkprodusenten Benny Blanco (33).

Mens de fleste av 31-årings kommentarer handler om Blanco eller forholdet deres, røper hun også å ha tatt kosmetiske inngrep i en kommentar.

Forsvarer romansen

Flere av sangerinnens fans har nemlig uttrykt stor skepsis rundt det angivelige nye forholdet.

I kommentarfeltet har Gomez imidlertid forsvart forholdet og skriver at Blanco er «det beste som noensinne har skjedd meg».

Senere da Instagram-brukere begynte å kommentere utseende hennes, kommer hun med innrømmelsen, ifølge Daily Mail.

– Fjern kinnfillers/ implanter. Det roter med hjernen din, skriver angivelig én bruker.



Hvorpå 31-åringen svarer:

– Jeg har tatt Botox, «bb girl».



Kommentarene er i skrivende stund slettet fra kommentarfeltet.



SKUESPILLER: I tillegg til å være sangerinne, er Selena Gomez også skuespiller. Hun er godt kjent for rollen sin i serien «Only Murderes in the Building». Her sammen med kollegene Martin Short (t.v.) og Steve Martin (t.h.) Foto: Patrick Harbron / Hulu

– Jeg er ikke modell



Det er ikke første gang sangerinnen har mottatt stygge kommentarer på utseende sitt.

Gomez har gjennom årenes løp fått en rekke kommentarer om kroppen og utseendet – og det er spesielt vekten til artisten som har blitt mye diskutert.

Tidligere i år hadde 31-åringen sett seg mett på hatmeldingene. Hun dukket derfor opp i en livesending på sin egen TikTok-konto, hvor hun forklarte at vektforandringene skyldes lupusmedisinen hennes.

I 2014 ble hun nemlig diagnostisert med lupus – en kronisk autoimmun sykdom med bivirkninger som hevelse, tretthet og leddsmerter. Tre år senere gjennomgikk hun en nyretransplantasjon som følge av sykdommen.

I videoen takket hun fansen som har støttet henne siden hun fikk diagnosen, og kommer med et stikk til haterne.

– Takk for at dere støtter meg og forstår. Hvis ikke, gå bort. Jeg har ikke noe til overs for folk som driver med «body shaming». Jeg er ikke en modell. Jeg kommer aldri til å bli det.