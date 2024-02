Innrømmer: – Et av de dårligste «Debatten»-programmene vi har laget

DEBATT: Under tirsdagens «Debatten»-program var FpU-leder Simen Velle gjest, etter at å ha satt fyr på likestillingsdebatten. Det har skapt reaksjoner. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

NRKs siste versjon av «Debatten» har fått kritikk fra flere kanter.

Sosiolog og samfunnsdebattant Kjetil Rolness er spesielt hard i sin beskrivelse av programmet.

– Er det kanskje på tide å slå fast at «Debatten» har tapt seg? skriver han i et innlegg på sin Facebook-side.

Han mener at jakten på seere, særlig de unge, går på bekostning av hvordan det debatteres.

– Vi så det igjen i går. Fredrik Solvang og Co. kaster seg på et aktuelt og utskjelt medieutspill fra (FpUs Simen Velle), med et misforstått (og allerede beklaget premiss), lager en plump tittel – «Menn som ikke får dame» – og kjører i gang sirkuset – som ikke engang fortjener den betegnelsen, fordi sendingen ikke blir særlig underholdende heller.

I HARDT VÆR: Den siste tiden har FpU-leder Simen stått i hardt vær etter sine uttalelser. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Bakgrunnen for programmet var at FpU-leder Simen Velle uttrykte sin bekymring for sexkulturen i Norge.

Overfor TV 2 uttalte han blant annet at «en liten andel menn har tilgang på en storandel av kvinnene».

Kort tid senere la han seg flat og beklaget uttalelsen, som han også hadde publisert i en Tiktok-video.



VG omtalte saken først.

Tar bladet fra munnen

Rolness mener videre at «Debatten»-seerne måtte høre på gjester som snakket forbi hverandre, som gjentok seg selv og kranglet om ting de egentlig var enige i.

– Det er uklart både hva emnet er, hvor konfliktlinjene går, og hvor programleder vil. Solvang avbryter, og sier NRK har brukt to dager på at dette ikke skal bli en skoledebatt, men straks etter blir det skoledebatt likevel.

Kort tid etter tar Solvang bladet fra munnen og svarer i tråden under Rolness' innlegg:

– Her er du svært treffsikker, Kjetil Rolness. Dette ble et av de dårligste Debatten-programmene vi har lagd, etter min vurdering, skriver Solvang og fortsetter:

SVARER: Fredrik Solvang er enig i kritikken rettet mot ham. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Det starter helt skeivt da det viser seg at det knapt er noe igjen av det opprinnelige budskapet til Simen Velle. Det fører til at resten av ordskiftet blir en saus med skyggeboksing mot en motstander som ikke finnes.

Ifølge Solvang var redaksjonens intensjon at debattantene skulle diskutere og drøfte hvorvidt det er noen motsetning mellom kvinnekamp/likestilling og menns stilling i samfunnet, og hvordan en av disse sidene eventuelt går på bekostning av den andre.

– 6 på terningen!

Premisset for programmet var basert på det de forsto at sto igjen av Velles budskap, skriver Solvang.

– Vi greide ikke oppnå det vi ønsket, det er bare å konstatere, innrømmer Solvang.

Han mener at de hadde vært bedre tjent med å gå inn i temaet ved å diskutere kjønnspoeng, tidlig innsats, tilrettelegging og mental helse.

– Det hadde nok vært bedre enn kaoset dette utartet til. Jeg ga etter hvert opp, skriver Solvang, som så får svar fra Rolness:

– 6 på terningen for selvkritikk!