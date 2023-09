Inngikk hemmelig pakt med dansepartneren

Sjelden har det vært en så overraskende deltaker i «Skal vi danse» som den profilerte norske Arbeiderparti-politikeren Hadia Tajik (40).

Mer overraskende er kanskje den hemmelige pakten som politikeren hadde med dansepartneren Jone Snilstveit (23).

Tajik og Snilstveit inngikk nemlig en avtale før forrige sending av «Skal vi danse».

– Vi ble enige om at begge måtte gjøre det, sier de lurt til God kveld Norge.



Inngikk en pakt

Da bettinglistene ble annonsert i forkant av sesongpremieren, ble Tajik plassert nederst på listen. Likevel har politikeren imponert både dommere og seerne.

Derfor tar danseparet prestasjonen til nye høyder. For da paret fikk vite at de skulle danse salsa i neste program, var det ikke snakk om å gå halvhjertet inn i en mulig ny uke av «Skal vi danse».

Derfor tok danseparet hverandre i hånden på ta spraytan sammen, dersom de ikke røk ut fra programmet.

KLARE: Danseparet står for løftet sitt og er klare for å bli solbrune fra topp til tå. Foto: Caroline Jensen Dahle

– Hvorfor spraytan?

– Jeg forbinder salsa med sol, lys, farger, og glede, sier Tajik.



– Vi visste at salsaen skulle være denne uken, så da sa vi til hverandre at dersom vi går videre, så skal vi gjøre den salsaen skikkelig. Vi skal gå all in og da er spraytan en del av det, sier hun til God kveld Norge.

Og videre i «Skal vi danse» gikk de.



For første gang

– Bare jeg ikke blir helt grønn, er det første Tajik sier i det hun og dansepartneren kommer inn døren på Spraytanhuset i Oslo.



40-åringen forteller at verken hun eller Snilstveit har gjort dette før og begge er nervøse før de skal bli solbrune fra topp til tå.

FØR: Hadia Tajik og Jone Snilstveit før spraytanen er lagt på. Foto: Caroline Jensen Dahle

– Ingen av oss har prøvd dette før, selv om det vanlig blant dansere å bruke spraytan, forteller Snilstveit.



– Jeg har aldri brukt verken spraytan eller selvbruning, så jeg er utrolig spent.



Men til tross for frykten for å bli grønn, ble begge positive til resultatet:

– Herlig herlig herlig! Det ser kjempefint ut, sier Tajik da hun får se dansepartneren sin.



ETTER: Resultatet etter spraytanen på Jone Snilstveit og Hadia Tajik. Foto: Caroline Jensen Dahle

Neste hemmelige pakt?

God kveld Norge spør om det nå har blitt en fast rutine at Tajik og Snilstveit skal inngå avtaler seg imellom som de må overholde dersom de ikke ryker ut.

– Hva blir det neste?



– Haha, da skal vi tatovere dansen på armen, spøker Tajik med.



Sykdom og skade

På lørdag skal danseparet for tredje gang svinge seg på dansegulvet, denne gangen i en rykende fersk salsa, og nervene er på plass etter en uke med både sykdom og en mindre skade.



– Jone har jo vært syk og danset faktisk forrige lørdag med både kvalme og forkjølelse.

– Jeg dro på meg en muskelskade på den ene siden av midjen under trening, så hele forrige uke øvde vi uten at han holdt rundt livet mitt. Men da lørdagen kom, blåste vi i sykdom og skade, og slo til, sier Tajik.



BRUNE OG BLIDE: Hadia Tajik og Jone Snilstveit er klare for å innta dansegulvet, brune og blide. Foto: Caroline Jensen Dahle

I dag er begge på bedringens vei og klare for å levere ny dans på parketten på lørdag.

«Skal vi danse» går hver lørdag på TV 2 Direkte og TV 2 Play fra klokken 20.00.