Inngår nytt samarbeid: – Jeg er fascinert av han

Seks år etter at de møttes på «Farmen Kjendis» inngår Petter Pilgaard (43) og Leif Einar Lothe (54), best kjent som «Lothepus», et nytt samarbeid.

De tok begge Norge med storm da de deltok i gårdsprogrammet, og etter deltakelsen ble det mye oppmerksomhet rundt deres vennskap som utviklet seg inne på gården.

For to år siden trakk Pilgaard seg tilbake fra rampelyset for å drive et eget firma i anleggsbransjen. Og i likhet med kameraten Lothe, har Pilgaard funnet mye glede i byggfaget.

Duoen lanserer derfor nå sin egen podkast om emnet, nemlig «Anlegg & Sjau».

– Motsetninger tiltrekker hverandre

Overfor God kveld Norge legger ikke Pilgaard skjul på at vennskapet mellom dem var uventet for mange.

– Men vi er veldig forskjellige og det er kanskje det som gjør det litt spennende. Lothe er et fantastisk menneske, som har vokst opp veldig annerledes enn meg, sier han til God kveld Norge.

– Jeg er veldig fascinert av han som type. Det er vel litt sånn at motsetninger tiltrekker hverandre, sier Pilgaard.

Også Lothe har gode ord å si om kameraten sin.

– Jeg liker egentlig ingenting med han. Han er jo spontan i kjeften, spøker han og fortsetter:

– Vi går jo godt sammen da. Han er jo ærlig og snill.

– Kult å få tid med «bruttern»

For Pilgaard har det vært en begivenhetsrik reise å lage podkast med hardangerværingen.



– Det er kult å få litt tid med bruttern igjen. Han skal få lov til å ose ut med sine påståtte anleggsferdigheter. Narrativet i podkasten er at jeg har lyst til å bli en bedre anleggsarbeider, og da trenger jeg jo selvfølgelig en mentor, sier han og fortsetter:

– Og den nærmeste som var tilgjengelig da var Lothepus.

Ifølge Lothe kommer lytterne til å lære flere ting.

– Vi er jo innom utrolig mange fag. Alt fra traktor, gravmaskin, dambygning, mursteiner og mursteinsbygning – egentlig alt, sier han til God kveld Norge.

Duoen ønsker å få fram hvor kul bransjen er, og håper at flere ønsker å begynne i anleggsbransjen etter at de hører podkasten.



– Til syvende og sist håper jeg at folk sitter igjen med litt kunnskap. Også er det jo litt alvor i det også, i forhold til at innen 2030 kommer vi til å mangle 100 000 håndverkere, hevder Pilgaard.

– Lunten til Leif er kort

Det er imidlertid ikke bare Lothe som har videreført lærdom i løpet av samarbeidet så langt.

Også Pilgaard har måtte lære kompisen en ting eller to – både i podkasten og i livet.

– Akkurat i podkasten har jeg lært han litt om teknologi, jeg har jo jobbet i radio før. Men sånn generelt i livet, har jeg vel lært han at han skal bli litt mer tålmodig med folk. Også har jeg lært «Lotehpus» å drikke champagne av stettglass, og det er jeg stolt av, sier 43-åringen.



UVENTET: Petter Pilgaard forteller at det for flere var uventet at han og «Lothepus»¨skulle bli kompiser. Fra venstre Randi Sørum, Petter Pilgaard, Vendela Kirsebom og Leif Einar Lothe. Foto: Vidar Ruud

– Hva har vært den største utfordringen?

– Den største utfordringen for meg er egentlig å klare å skjønne hva Lothe sier, faktisk. Det er ganske mange faguttrykk og mange hardangeruttrykk som jeg sliter med å forstå, og da er lunten til Leif ganske kort, svarer Pilgaard.

For Lothe har imidlertid den største utfordringen vært å ha kunnskap om de ulike fagområdene duoen skal lufte.

– Jeg må jo lese meg i hjel da for å finne ut om alt selv før han begynner å mase på meg, og spørre om alt mulig.