Ingrid Vik Lysne og Andreas Feet har giftet seg

Søm-paret Ingrid Vik Lysne (32) og Andreas Feet (32) møttes gjennom NRK-programmet «Symesterskapet» i 2020. Lysne var deltaker, mens Feet var dommer.

I dag giftet paret seg.

Gladnyheten deler «Fæbrik»-jentene på Instagram. Her har de postet et bilde av en nygift Lysne sammen med venninnene.

– Nå er de gift!! To gamle brudekjoler, et gammelt silkeslør, masse nupereller og to gamle sengetepper fra hytta har blitt en drøm av en brudekjole og tre gamle gardiner har blitt forloverkjoler, skriver de under innlegget.



Tidligere i år gjestet det nygiftet paret God morgen Norge, hvor de fortalte om hvordan det ble de to.



Noe av det som førte dem sammen, var deres lidenskap for gjenbruk og søm.



Også Jenny Skavlan (37) skal tilsynelatende ha hatt en finger med i spillet.

«Liggeavtale»

– Det var jo en litt sånn «running gag» i Fæbrik om at jeg skulle ligge med Andreas. Det var et lite mål, så vi tøyset og tullet, og Jenny dyttet veldig på for at dette skulle skje. Hun klarte å trikse og mikse, og plutselig hadde hun satt oss på på date, sa Lysne til God morgen Norge.

Vik Lysne har også vært å se i «Farmen kjendis», i tillegg til at hun er med i sy-kollektivet Fæbrik, bestående av Lysne, Skavlan, Ingrid Bergtun (31) og Mari Nordén (33).



SY-KOLLEKTIVET FÆBRIK: F.v.: Ingrid Bergtun, Ingrid Vik Lysne, Jenny Skavlan og Mari Nordén. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Feet gikk ned på kne til Lysne i september i fjor, og ringen hun fikk på fingeren har en lang historie bak seg.

– Det er en ring som min mor arvet av min mormor, som min farfar kjøpte på 60-70-tallet. Jeg måtte spørre min mor fordi jeg hadde sett på denne ringen siden jeg var 16, og tenkte at dette var ringen jeg ville fri til noen med, fortalte Feet til God morgen Norge.

Paret avslørte også at antrekkene til den store dagen er laget selv, i tillegg til dekorasjonene.

– Jeg føler jo enorm prestasjonsangst nå, for det er jo livets store prosjekt. Så nå må jeg bare lage noe jeg elsker og ta med følgerne på prosessen, og det må bli gjenbruk, fortalte hun til God morgen Norge den gang.



@ingridviklysne Kjøpte en av disse brukte brudekjolene til å sy min egen brudekjole av♻️ Hvilken tror dere jeg kjøpte?👰🏻‍♀️ Besøkte Helena Vintage og Oldemors brudekiste i Oslo🤍 ♬ Sky Aesthetic - Tollan Kim

Også Feet lagde sin egen dress, en «three piece». Den bestod av vest, blazer og bukse.

Vik Lysne har foreløpig ikke besvart God kveld Norges henvendelser.

«Grand Old Ladies»-utdrikningslag

Lysne ble drukket ut av sin gode venninnegjeng fra Fæbrik kun noen dager før bryllupet, og de overrasket den kommende bruden på morsomt vis:

«Siden bryllupet ble avlyst, så pålyst, ble vi enige om å droppe utdrikkingslag. Men verdens verste aka beste Fæbrik forlovere kom med kofferten full av hatter, og støttestrømper og så var dagen som 👵🏼Grand Old Ladies👵🏼 i gang!!».