Ingrid Vik Lysne deler gladnyhet

Gjenbruksdronningen Ingrid Vik Lysne (32) og skredder Andreas Feet (32) venter barn.



Gladnyheten ekteparet selv på Instagram.

– Arbeidstittel er «Lill’Feet»! Nærmere bestemt «Lill’Feet 3», for 1ern og 2ern takket for seg ganske tidlig, skriver influnseren under videoen av hun og samboeren som viser frem magen.



Dette blir parets første barn sammen.

– Alle gode ting er tre, og nå tør vi glede oss til at h*n kommer i mai! Det blir gøy og koselig, skriver hun videre.



Søm-paret møttes gjennom NRK-programmet «Symesterskapet» i 2020. Lysne var deltaker, mens Feet var dommer.



I oktober ga de hverandre sitt «ja» under en seremoni ved rådhuset i Oslo.