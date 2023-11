Ingrid Simensen og Maciek Ofstad er forlovet

Lørdag kveld kunne journalist og tidligere «Farmen kjendis»-deltaker Ingrid Simensen (29) dele at hun er blitt forlovet med kjæresten Maciek Ofstad (34).

Gladnyheten deler hun og venner på Instagrams historiefunksjon.

GLADNYHET: Ofstad og Simensen har forlovet seg lørdag kveld. Foto: Skjermbilde

God kveld Norge har forsøkt Simensen for en kommentar, foreløpig uten hell.

De nyforlovede møttes en november kveld i 2019, og siden har de to vært et par.

Simensen har tidligere fortalt til Se og Hør at Maciek er verdens beste menneske.

– Jeg er så heldig som har Maciek. Han er verdens beste menneske. Vi er virkelig et par i hjerter. Nå er det litt over to år siden vi møttes, og det litt takket være en kompis av meg som mente jeg ville matche Maciek bra. Jeg liker å gå litt rufsete, gjerne med en snekkerbukse, akkurat som Maciek.



Maciek spiller i rockebandet «Kvelertak».

Simensen er journalist, og har tidligere jobbet i P3. Hun har også vært med i «Farmen kjendis», sammen med Øyunn Krogh og Sophie Elise.