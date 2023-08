Ingrid Gjessing Linhave uteblir fra ny sesong

SLUTTER: Ingrid Gjessing Linhave og Jan Runar Eliassen på scenen etter at «Demenskoret» fikk publikumsprisen under utdelingen av Gullruten. NRK bekrefter nå ny sesong, men det blir uten Gjessing Linhave. Foto: NTB/Tuva Åserud

NRK bekrefter at de kommer med en ny sesong av seersuksessen, men det blir uten den folkekjære programlederen.

NRK annonserer fredag at det er klart for en ny sesong av TV-suksessen «Demenskoret».

Koret sjarmerte hele det norske folk da de entret TV-skjermen, og nesten én million har fått med seg første episode.

Serien har vunnet priser som Gullruten, Demensprisen for Oslo, og UiOs menneskerettspris.

På TV-skjermen i 2024

Innspilling av andre sesong starter i slutten av august 2023, og skal etter planen sendes på TV i starten av 2024. Sesong to vil bestå av fire episoder.

Kim Wigaard er fortsatt med som dirigent. Sammen med musikkterapeut Jelena Golubovic, har han ledet koret videre.



– Jeg synes det er viktig og vakkert at vi får vise hvordan Demenskoret har det i dag. Prosjektet har skapt ringvirkninger landet over. Jeg tror mange av seerne ønsker å vite hvordan det går med koret vårt, forteller Wigaard som selv har hatt en far med demens, til NRK.



MED VIDERE: Dirigent Kim Wigaard fortsetter som dirigent når Demenskoret er tilbake med ny sesong. Her fra en øvelse på Nordre Skøyen Hovedgård i Oslo. Foto: Anna Sørmarken Vestly / NORDISK BANIJAY / NRK

Uten Gjessing Linhave

Ingrid Gjessing Linhave var programleder i første sesong, men uteblir i andre sesong.



– Å jobbe med «Demenskoret» er det fineste og viktigste prosjektet jeg har vært med på. Jeg er uendelig stolt av hva vi fikk til. Da vi spilte inn serien fikk faren min demensdiagnosen, men nå har situasjonen jeg står i som pårørende blitt vanskeligere og mye mer omfattende, så jeg blir dessverre ikke med videre inn i en ny sesong, forteller Gjessing Linhave.



Det vil ifølge NRK ikke komme noen erstatter for henne.



God kveld Norge har forsøkt å komme i kontakt med Gjessing Linhave, foreløpig uten å lykkes.