Ingen brøt inn da Cathrin Prana ble trakassert på åpen gate: – Folk kalte meg misfoster

– Folk kalte meg misfoster og sa jeg fortjente å dø. Jeg har blitt slått, spyttet på og kastet stein etter på gaten fordi jeg er annerledes, sier Cathrin Prana til God kveld Norge.

I en lengre periode vegret TikTok-stjernen seg for å ta kollektivtransporten til og fra jobb. Det var nemlig i skoletiden, og gjentatte ganger opplevde hun mobbing og trakassering på reisen.

– Jeg vurderte å slutte i jobben min på grunn av at jeg gruet meg til å reise dit.

Ble kastet stein på

I 2020 filmet hun en av hendelsene og la det ut på TikTok. Rundt henne ser man flere mennesker som verken bryter inn eller prøver å hjelpe.

– Er dere stolte over å kaste stein på meg og å kaste mobilen min i bakken? Si unnskyld, sier Prana frustrert til den ene gutten i videoen.

– Jeg kan si unnskyld til moren din fordi du ble født, svarer gutten, etterfulgt av en kommentar om at Prana er ekkel og at hun kan holde kjeft.

Se videoen i toppen av saken.

Videoen lå usensurert ute på TikTok-profilen til Prana i en kort periode før hun valgte å gjøre den privat.

– Jeg er over 30 år, men når dette skjer, tas jeg helt tilbake til barndommen. De guttene blir plutselig mye større og eldre enn meg.

Cathrin Prana prøver alltid å være positiv og se det beste i mennesker. Budskapet hennes er å vise kjærlighet. Foto: © Ola Thingstad

Oppfattes rar

– Jeg vil heller bli mobbet enn å være noe jeg ikke er.

Prana forteller at hun har blitt mobbet helt siden barneskolen og at hun har levd store deler av livet sitt isolert. Hun tror det er derfor hun kan oppfattes litt rar og virke som om hun ikke har så gode sosiale antenner.

– Jeg fikk gjentatte ganger bekreftet det i kommentarfelt og på åpen gate. Folk ville ikke godta at jeg var annerledes, sier hun fortvilt.

Livet hennes ble imidlertid snudd på hodet etter deltakelsen i realityserien «Good Luck Guys»

– Nå kommer folk bort til meg på gaten og sier at de elsker meg. Jeg får endelig være meg selv, og folk hyller det. Istedenfor å komme med hatefulle kommentarer, sier de nå at jeg er et godt forbilde.

Prana var skeptisk til delta i serien, men ønsket å vise andre at man burde tørre å være seg selv.

Akseptert for første gang

Responsen etter serien har vært over alle forventninger for 32-åringen.

– Jeg har det bedre nå enn noen gang i livet, smiler Prana.

Hun føler seg for første gang forstått og og akseptert.

– Når man har opplevd å bli hatet på den måten, og så begynner folk plutselig å elske det du tidligere har blitt hatet for, så gjør det noe med hjertet ditt, forklarer Prana.

Tidligere har hun også deltatt på både programmene «Charterfeber» og «Cashdate», men der følte hun ikke helt at hun fikk vise akkurat hvem hun er.

«Drep katten»

– Nå får jeg nesten bare fine kommentarer, men tidligere har det vært helt grusomt.

Prana er utdannet komedieskuespiller og under pandemien startet hun en TikTok-kanal basert på å underholde barn som ikke var på skolen.

– I og med at jeg er så annerledes så har jeg veldig mye å spille på, så jeg bestemte meg for å parodiere meg selv.

Hun oppdaget raskt at flere ikke forsto selvironien hennes.

– Jeg sto på jobb og begynte å mjaue, ikke fordi jeg er rar, men fordi jeg er fri av meg. Jeg lo av det og lagde en video på TikTok, der jeg sa jeg holdte på å bli en katt, for å parodiere meg selv.

Videoen tok en helt annen retning enn hun hadde forventet. Publikum ble provoserte.

Kommentarer som «drep katten», «du er et misfoster» og «du burde drepe deg selv» tikket fort inni kommentarfeltet under videoen.

– Jeg ønsket bare å spre litt glede og humor, jeg forsto aldri hva jeg hadde gjort galt, forteller Prana.

Beskyldt for å ruse seg

Hun synes det mest sårende er å bli beskyldt for å bruke rusmidler.

– Når noen søker på navnet mitt er noe av det første som kommer opp «Er Cathrin Prana narkoman». Det er så utrolig skuffende, da jeg er motstander av rus.

Selv har hun alltid følt seg som et forbilde, og synes det er trist å bli anklaget for det motsatte.

– Barn og unge tør ikke å gå 100 prosent for å være seg selv, det er så utrolig trist. Jeg håper folk kan se litt lys i tunnelen med min åpenhet. Står man i det, så går det fint til slutt. Man skal ikke bli beskyldt for dop bare fordi man er seg selv, sier hun bestemt.

Kjærlighetsfe

– Jeg har hele livet følt at jeg er en fe. Jeg vet jeg har en menneskekropp, men det er slik sjelen min føles, forteller TikTok-personligheten.

Tidligere har hun hatt vanskeligheter med å finne tilhørighet. Hun beveget seg i religiøse retninger som stemte med flere av hennes verdier. For eksempel som å ikke bruke rusmidler eller å vente med å ha sex til etter ekteskap.

– Det kom fra hjertet mitt og ikke en gud, så jeg følte meg ikke bra nok i de miljøene heller.

Til slutt skapte hun sin egen verden, der hun kom frem til å at hun ville være en «kjærlighetsfe».

– Jeg er bare en kjærlighetsfe, fordi det er det eneste som gir mening for meg. Det er mange utenifra som kan tenke det er litt rart, men det har vært min måte å overleve på når jeg ikke har har noen andre plasser å gå til.

Budskapet hun vil formidle, er å alltid vise kjærlighet og å være god mot både andre og seg selv.

– Mobbing er veldig vondt, men det er én ting som er vondere, og det er å gå imot seg selv og det man står for. Det vil jeg at man alltid skal tenke over, uansett hvor vanskelig det er. Det føles kanskje enklere å bare endre seg til normene i samfunnet, men da vil sjelen lide lenger.

Til slutt har hun ett råd til alle som går igjennom tøffe perioder:

– Stå i smerten, tørr å gå igjennom det. Alltid vær deg selv, det er verdt det.