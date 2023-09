Ingeborg Senneset ut mot gigantkjede

Journalist og samfunnsdebattant, Ingeborg Senneset (38), går hardt ut mot butikkjeden Normal.

Kjeden er kjent for å selge et rikt utvalgt av varer til en billig penge.

Ett av disse produktene får samfunnsdebattanten til å reagere.

I helgen publiserte hun et bilde på Instagrams historiefunksjon, hvor hun rettet kritikk mot et såkalt fettmålesett, som selges hos gigantkjeden.

REAGERER: Senneset gikk ut mot kjeden og oppfordret dem til å trekke salget av produktet. Foto: Skjermbilde, Instagram @ingeborgsenneset

«I hyllene deres står en billig og for 99,99999% av folk unødvendig klype til å måle fett med (illustrert ved en modell med en fettprosent hun vel kan ha mistet mensen av)», skrev Senneseth innledningsvis til sine nesten 62.000 følgere.



Til God kveld Norge uttrykker debattanten sin bekymring for hvordan dette settet kan påvirke barn og unge.

– Billig fettklype



– Normal er en svært populær butikk, også blant barn og unge. De er allerede massivt eksponert for fettfobi og feilslåtte treningsinsentiver gjennom sosiale medier. Det ville ikke skade om Normal tok en kritisk vurdering av hvor mye de har lyst til å bidra til dette, mener Senneset.



Modellen som er avbildet på fettmålesettet som selges hos Normal, får også 38-åringen til å stusse.

Hun mener nemlig at modellen som illustrerer målingen av fettprosent, ironisk nok, er skrapet for fett.

– Det ser merkelig nok ut i seg selv, men det kamuflerer også det at kvinnekroppen ikke er laget for å ha så lav fettprosent over tid, hevder samfunnsdebattanten.



Se hva Normal og Rådgivning om spiseforstyrrelser svarer lengre ned i saken.

Senneset forteller at hun selv er påvirket av senskader grunnet langvarig undervekt.

– Jeg jobber knallhardt for å komme meg opp i vekt og holde meg der, og blir ikke påvirket av en billig fettklype på Normal, sier hun til God kveld Norge.



Men 38-åringen presiserer at hun er voksen og har mange år i psykiatrien bak seg.

Det hun mener er viktig, er hva ungdommer og eldre har foran seg.

«Dette er ikke mye normalt»

Kritikken som Senneset retter mot gigantkjeden er hun ikke alene om, ifølge henne selv.

– Flere reagerer langt hardere enn meg, det er alt fra ren avsky til bekymring for barn og unge. Flere som selv er syke har sagt at spiseforstyrrelsen skriker til dem at «denne klypen må de ha», hevder hun.



– Men det de aller fleste uttrykker er skuffelse, legger hun til.



En av følgerne til Senneset, som ønsker å være anonym, er sykepleier og tenåringsmamma. Hun har uttrykt sin bekymring rundt produktet som selges hos Normal:

«Waaat! Fy faen! Tenker på 13-åringen min og alle venninnene hennes som forguder den butikken. «Normal» my ass. Dette er ikke mye normalt».

BEKYMRET: Senneset fikk denne meldingen av en bekymret tenåringsmor. Foto: Skjermdump

Nå håper Senneset at kjeden tar grep.

– Håper Normal tar en høflig oppfordring

Hun mener at Normal-butikkene er populære blant unge, og undrer over hvorfor de i det hele tatt selger et slikt produkt.

– Mest av alt håper jeg Normal tar en høflig oppfordring på alvor. Det er lov å feile.

Senneset mener at dersom produktet fjernes, vil det ikke slå negativt ut på inntjeningen til butikkgitanten.

– Men derimot vil det tjene dem etisk og moralsk.



Trekker produktet

Landssjef i Normal Norge, Thomas Harsvik, forteller at produktet ikke lenger er en del av kjedens sortiment.

– Produktet er ikke lenger en del av vårt sortiment og vi kommer ikke til å fortsette å selge produktet i butikkene våre, sier han og legger til:

– Varen har vært et partikjøp og var en del av vårt trenings- og helsesortiment.

Harsvik svarer ikke på hvor lenge varen har vært til salgs i butikken eller om de har mottatt flere reaksjoner på produktet.

Kan bidra til uheldig kroppsfokus

Interessepolitisk rådgiver i ROS Rådgivning om spiseforstyrrelser, Marianne Clementine Håheim, reagerer på produktet som Normal har valgt å selge.

På vegne av interesseorganisasjonen skriver hun at produktet er fullstendig overflødig, og ikke vil kunne gi noen nytting informasjon om noens helse.

– Det kan i verste fall bidra til et uheldig fokus på kropp og vekt, og at man – særlig barn og unge – sammenligner seg med andre på en negativ måte, skriver hun.

Mange barn og unge handler på Normal, og den lave prisen gjør produktet mer tilgjengelig for yngre målgrupper. Dette mener ROS og Håheim at burde være et tankekors for kjeden.

– Et «fettmålesett» alene vil ikke nødvendigvis påvirke selvbildet, men kan definitivt bidra til en opplevelse av økt press når det gjelder å ha den «riktige» kroppen, skriver hun og legger til:

– Når man vet at 1 av 10 personer i Norge har en spiseproblematikk, og 1 av 10 ungdommer i videregående skole har en spiseforstyrrelse, er ikke dette noe å kimse av.