Influenserparet deler – har forsøkt i ett år

Søndag delte influenser, Lisa Anckarman Borg (34) og realityprofil Henrik Elvejord Borg (29), at de har forsøkt å få barn i ett år, uten å lykkes.

Det gjorde de via en YouTube-video på hennes profil.

– Vi har i ett år forsøkt å få barn. Vi vil ha en liten baby, men det har vi ikke fått, sier hun i starten av videoen.

– Helt transparente



Paret ønsker nå å ta med seg følgerne sine på reisen mot å få barn.

Til God kveld Norge forteller Lisa Borg at de ikke var sikre på om de ville dele fra reisen, siden det er er et følsomt tema. Likevel endte de med å dele, for å hjelpe andre i samme situasjon, men også seg selv.

– Det hjelper også oss selv at vi kan dokumentere reisen og få hjelp av så mange som skriver til oss, som er i samme situasjon. Vi kan hjelpe andre og de kan hjelpe oss, sier hun.

Borg forteller at de aktivt har forsøkt å bli gravide det siste året. De har blant annet vært hos en fertilitetsklinikk for ulike prøver, hvor alle prøvene har sett bra ut.

I slutten av videoen deler influenserparet at de nå har booket et møte for prøverørsbefruktning (IVF) i slutten av februar, for å sjekke muligheten for det.



– Ettersom vi fortsatt ikke har blitt gravide får vi nå også fra landstinget gratis IVF, siden vi ikke har blitt gravide på et år, forklarer hun til God kveld Norge.

Hva er IVF? Prøverørsbefruktning (IVF) er den mest brukte metoden for assistert befruktning, og forkortelsen står for «in vitro-fertilisering». Dette betyr at befruktningen skjer utenfor kroppen – i et prøverør. IVF kalles derfor ofte «prøverørsbehandling» eller «kunstig befruktning». IVF-behandling kan utføres både med partnerens sæd og med donorsæd. Kilde: Aleris.

– Hvilke tanker har dere for tiden fremover med tanke på barn og IVF?



– Vi er veldig giret og spente, det kjennes helt fantastisk. Det er jo en stor drøm for oss at vi skal ha et lite barn sammen, sier hun og fortsetter:

– Jeg føler vi kjenner oss veldig sterke i forkant av dette og synes det kjennes spennende og herlig fortsatt. Det har ikke blitt noe som er kjempenegativt enda. Enn så lenge kjenner vi oss som Bambi på isen som skal teste nye ting.

Giftet seg



Paret ble sammen våren 2020. Kort tid etter de ble kjærester, flyttet den norske realityprofilen til Sverige, for å bo sammen med sin svenske influenser-kjæreste.

I 2022 giftet de seg ved Rånäs Slott i Sverige. Til Aftonbladet kunne paret avsløre at prisen for bryllupet havnet på «over to millioner» svenske kroner, som tilsvarer over 1,9 millioner norske kroner.

Henrik Elvejord Borg ble først kjent da han deltok i den første sesongen av norske «Ex on the beach». Han ble da kjent som «Blodprinsen».

Lisa Borg er kanskje best kjent som Lisa Anckarman, og er en stor influenser i Sverige. Hun har også hatt en rekke programleder-jobber i hjemlandet.

God kveld Norge har forsøkt å få en kommentar fra paret, foreløpig uten hell.