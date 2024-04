Influenserens klesmerke får hard medfart

For en drøy måned siden annonserte Ane Farstad (24) på direkten på NRK at hun ville legge skøytene på hylla.

Med hundretusener av følgere i sosiale medier, går den tidligere skøyteløperen i fotsporene til mange av sine influenser-kolleger og satser nå fullt på en helt annen business, nemlig salg av klær over nett.

Sammen med broren Odin Farstad og deres mor, startet trønderen allerede i mai i fjor sitt eget klesmerke «Caspara Sports».

Joggebukser, hettegensere, treningstightser og sports-BH-er er blant produktene man finner på nettsidene deres, der de dyreste plaggene selges for 1499 kroner.

Nå, etter snart et år med operativ butikkdrift, har det imidlertid vært flere reaksjoner av det mer negative slaget.

Det er særlig frustrasjon over manglende kundeservice, som har vært en gjenganger på internettet.

– Null stjerner



En titt innom forbrukerportalen «Trustpilot», der kunder av ulike merker og butikker kan dele sine erfaringer og gi tilbakemeldinger, viser at det er flere som har hatt dårlige opplevelser med selskapet.

– Det var en produksjonsfeil med hoodien min. Det er over tre måneder siden det ble sagt at jeg skulle få ny, og nå svarer ikke kundeservice. Har sendt over ti mailer, styr unna!, lyder én av kommentarene.

– Skulle gjerne gitt null stjerner. Snakk om useriøs og dårlig kundeservice. Håper dere går konk, skriver en annen.



I skrivende stund har selskapet 46 anmeldelser på «Trustpilot». 55 prosent har gitt bunnotering - en stjerne, mens 39 prosent har delt ut fem stjerner.

15 av de 18 femstjerner-anmeldelsene er fra i mars i år.

God kveld Norge tar kontakt med én av dem som har delt sine erfaringer på Trustpilot. Kvinnen ønsker å være anonym.

Hun forteller at hun opplevde at det tok lang tid før hun fikk svar på henvendelsen hun sendte til kunderservice.

– Etter å ikke ha fått svar via mail etter to uker, kontaktet jeg dem på Instagram, sier hun.

Delte på «story»

Kvinnen hevder så at Caspara skal ha lest meldingen på Instagram, men latt være å svare. Da valgte hun å dele sin erfaring på Instagrams historiefunksjon.

– Caspara så «storyene» mine på under ett minutt, så det bekreftet bare det jeg følte – at de så hva jeg skrev, men ikke orket å ta tak, hevder hun.

– Når jeg da gikk offentlig, fikk jeg melding av både Caspara og Ane med en gang, sier kvinnen.

God kveld Norge kontakter Caspara Sports for å høre hvordan de stiller seg til kritikken, og for en kommentar til episoden kvinnen fra Trustpilot viser til.

Prosjektleder i selskapet, Erle H. Simonsen, svarer følgende i en epost:

– I 2023 hadde Caspara en formidabel vekst som oversteg alle forventninger med over 15.000 bestillinger og over 25.000 fornøyde kunder i vårt første driftsår. På nettet er det stort sett kun positive kommentarer om Caspara og at én kunde måtte vente lenge på svar var en uheldig feiltagelse. Vi er glade for å kunne melde at vi fikk løst det på en god måte som resulterte i en fornøyd kunde der vi fikk en hyggelig melding med takk, skriver Simonsen.

Kvinnen som delte sin erfaring på Trustpilot, forteller til God kveld Norge at hun til slutt fikk bestille seg en ny genser kostnadsfritt, og at hun fikk et gavekort på 500 kroner ekstra.

Selv om saken til slutt løste seg, er hun ikke imponert over prosessen.

– Jeg har bestilt ny genser med gavekortet, men utenom det så synes jeg det virker for useriøst. Jeg kommer nok ikke til å bestille noe mer fra dem, sier hun.

– Nettroll med agenda

Også på den anonyme sladre-appen Jodel har det kommet reaksjoner på Casparas kundeservice.

– Flere som har dårlig erfaring med Caspara? Fikk aldri genseren jeg bestilte og kundeservicen er mildt sagt dårlig, skriver en bruker på plattformen.

MISFORNØYDE: Flere misfornøyde kunder har uttalt seg på Jodel. Foto: Skjermdump fra Jodel. Les mer MISFORNØYDE: Flere misfornøyde kunder har uttalt seg på Jodel. Foto: Skjermdump fra Jodel Les mer MISFORNØYDE: Flere misfornøyde kunder har uttalt seg på Jodel. Foto: Skjermdump fra Jodel Les mer

Odin Farstad, som er styreleder i selskapet, skriver i en epost til God kveld Norge at det finnes nettroll som kan ha en agenda der de ønsker å ødelegge for nyetablerte bedrifter.

– Vi synes det er svært trist at det i dagens samfunn er så lav terskel for å ta til sosiale medier for å henge ut en tjeneste eller svekke ryktet til en bedrift, skriver Farstad.

Han fortsetter:

– Vi kan helt og holdent stå inne for at vi har gjort alt i beste mening og at vi legger all vår tid og ressurser i utviklingen – og arbeidet med vår merkevare. Det kan for en forbruker være vanskelig å forstå omfanget av hardt arbeid, søvnløse netter og følelser involvert i en slik type prosess.

Voksesmerter

Han understreker at virksomheten har tatt tilbakemeldingene på alvor.

– Det er med ydmykhet vi anerkjenner at det har vært enkelte tilfeller hvor vår kundeservice ikke har levd opp til de standardene vi selv, og våre kunder, forventer. Som en nystartet bedrift som har opplevd rask vekst, innser vi at voksesmerter, inkludert utfordringer knyttet til kundeservice, har vært en del av læringsprosessen, skriver Farstad.

Nå har selskapet prioritert ansettelser inn mot kundeservice.



– Vi tar fullt og helt ansvar for disse utfordringene, og beklager eventuelle ulemper dette har medført for enkelte kunder, fortsetter han.



Han viser videre til at de allerede opplever svært fornøyde kunder etter at de opprettet en egen kundeserviceavdeling.

Kan klage til banken

Juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen, forteller at de kun har mottatt et par henvendelser om Caspara, og derfor ikke har gjort noe aktivt overfor selskapet.

– Beskrivelse som kundene gir, vitner om at selskapet ikke har godt nok fokus på kundeservice, noe som dessverre skjer av og til for mindre selskaper eller selskaper som vokser, sier han til God kveld Norge.

IKKE UVANLIG: Thomas Iversen i Forbrukerrådet sier at små selskaper i vekst kan oppleve utfordringer knyttet til kundeservice. Foto: Halvor Pritzlaff Njerve / Forbru

Iversen og Forbrukerrådet forventer at selskapet tar lærdom av tilbakemeldingene og legger fokus på kundeservice fremover.

– Kjøp av klær er regulert av forbrukerkjøpsloven. Hvis selskaper ikke ordner opp ganske raskt, vil kundene ha rett på pengene sine tilbake, forklarer han.

– Dersom selskapet ikke ordner opp, da kan du som kunde også klage til banken som utstedte betalingskortet ditt. Sjekk i nettbanken din etter hvordan du kan levere en kortreklamasjon, anbefaler Iversen.