Influensere donerer bort deler av inntekten sin i ny stiftelse

– Vi har lyst til å bygge et fellesskap rundt medlemmene, hvor vi har som mål om å lage et etisk og faglig løft for hele bransjen.

Det sier Gisle Agledahl. Sammen med Isabelle Ringnes og Jenny Skavlan, står han bak den nye stiftelsen, «INSJ».

Her har de samlet flere av landets store influensere, til å gi bort én prosent av annonseintekten fra sosiale medier til veldedige formål.

Stiftelsen ble lansert torsdag 15.september.

Flere store profiler

– Et mål er å få med flest mulig med på dette her, fordi kraften blir så mye større, jo flere som deltar. Det blir fokuset vårt nå: å samle inn flest mulig profiler, sier Ringnes.

Sophie Elise Isachsen, Øyunn Krogh og Kristin Gjelsvik er blant profilene som allerede har forpliktet seg til stiftelsen.

– Vi ønsker å skape denne «kollegafølelsen», som vi vet er etterlyst i bransjen, forklarer Ringnes videre.

Agledahl legger til:

– Vi bygger et fellesskap rundt det at vi inviterer til faglige samlinger. Målet med disse samlingene, er at det skal gjøre oss tryggere og faglig sterkere som påvirkere.

Ingen tilfeldig trio

Det var ikke tilfeldig at det var Ringnes og Skavlan, Agledahl tok kontakt med for å lufte idéen.

– Jeg tenkte over hvem det var størst sjanse til å få med på å realisere dette på. Da ringte jeg de to på toppen av lista mi, som da var Jenny og Isabelle.

Han mener de to har egenskaper som vil komme godt med i oppstarten av den nye stiftelsen.

– Isabelle har masse kunnskap og erfaring fra å ha stiftet andre, tilsvarende initiativer. Hun er et rått businesshode. Jenny har en stor påvirkningskraft og vært en av våre største influensere i mange år, samtidig som hun er et skarpt hode.

Trioen har fått med seg flere samarbeidspartnere, som Ringnes og Agledahl roser under samtalen med God kveld Norge.

Trigger Oslo er med som strategisk partner, Tripletex og ACS Finans er bidrar med regnskap.