Influenser i sorg etter farens bortgang

Torsdag morgen delte influenser og TikToker, Ellen Aabol (22) at hennes far, Jens Aabol, er død.

– Hvil i fred, pappa. Min største støttespiller og bestevenn, skriver Aabol under en bildekarusell med minner av faren.

Videre skriver 22-åringen at det siste halvåret har vært tungt.

– Det siste halvåret har vært tungt og du har hatt det vondt. Vi har sett døden komme, men likevel holdt fast i håpet om mer tid. Dessverre ble tiden knapp og vi går et nytt år i møte uten deg.

Hun fortsetter innlegget med en rørende hyllest til faren.

– Vit at jeg skal holde ethvert løfte jeg har gitt deg. Jeg skal være snill og god, sånn som du. Jeg skal spre glede og løfte opp andre, sånn som deg. Jeg skal være sta og bestemt, trygg i meg selv, på samme måte som du alltid vært.

Matinfluenseren har vært åpen om farens kreftsykdom på sosiale medier. I september tok Aabol til TikTok og fortalte om farens diagnose. Her fortalte hun at faren hadde blitt diagnostisert med benmargskreft.

I en melding til God kveld Norge, skriver Aabols manager, Julianne Fjørtoft, at influenseren ønsker å komme med følgende kommentar:

– Det betyr mye for oss å vite at han har betydd noe for flere enn bare familien. Pappa døde ikke av kreften, men en infeksjon på grunn av brudd i alle virvlene i korsryggen. Han takket nei til videre behandling på grunn av smerter, mangel på smertelindring og viten om hva han gikk i møte i tiden fremover.