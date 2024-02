Influenser «faket» sin egen død

FÅR KRITIKK: Influenseren får mye kritikk etter et Instagram-stunt. Foto: Instagram

Profilen tok drastisk grep for å spre sitt budskap. Det faller ikke i god jord hos alle.

Den indiske modellen og influenseren Poonam Pandey (32) får mye kritikk for et stunt på sosiale medier.

TV 2 Danmark har omtalt også saken.

Sist fredag ble det delt et svart bilde med hvit tekst på modellens Instagram.



– Denne dagen er vanskelig for oss. Vi er veldig lei oss over å måtte informere dere om at vi har mistet vår kjære Poonam til livmorhalskreft, står det i innlegget.



SORG: Bildeteksten på Pandeys Instagram vakte naturligvis oppsikt. Foto: Instagram

Kort tid etterpå spredte den triste nyheten seg i media.

Allerede dagen etter bildet som annonserte hennes død ble publisert, dukker det opp en ny video på Instagram-kontoen hennes.

– Jeg føler meg nødt til å dele noe viktig med dere alle – jeg er her, i live. Livmorhalskreft tok ikke livet mitt, men tragisk nok har det krevd livet til tusenvis av kvinner som hadde mangel på kunnskap om hvordan man takler denne sykdommen, skriver hun under videoen.



Pandey er altså i live, og det hele var et stunt.

Hun er kjent i India for sine kontroversielle og vågale stunt. I 2011 lovet hun å strippe for det indiske cricket-laget hvis de vant VM.



Ønsket grep

Pandey er selv diagnostisert med livmorhalskreft, og ønsket å sette lys på sykdommen, da livmorhalskreft er den vanligste kreftformen hos kvinner i India, ifølge WHO.

I forbindelse med Pandeys stunt, rapporterer Al Jazeera at helseforkjempere i India har oppfordret den indiske regjeringen til å starte en nasjonal kampanje for å oppfordre indiske jenter til å ta HPV-vaksinen.

Dagen før Instagram-innlegget kom ut, kunngjorde den indiske regjeringen at den tar de første skrittene mot vaksinering av jenter mellom 9 og 14 år.

Kritiseres

Stuntet har skapt sterke reaksjoner på sosiale medier. Enkelte brukere er i harnisk.

Flere kommenterer under videoen at de synes stuntet er for drøyt.

– Å utnytte et seriøst tema som livmorhalskreft er skammelig. Å bruke plattformen din til å spre kunnskap er beundringsverdig, men å forfalske din egen død er lavmål, lyder en kommentar.

– Verdens verste PR-stunt, sier en annen.

Pandeys PR-selskap har i etterkant beklaget det kontroversielle stuntet.

– Vi vil gjerne få komme med en ektefølt unnskyldning – særlig overfor de som har blitt trigget som følge av å selv ha hatt kreft, eller har opplevd at sine nærmeste har slitt med kreft, skriver de i et bilde postet på deres Instagram-konto.