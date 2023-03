Influenser deler gladnyhet

Sminkeblogger og TikToker Helene Heméra skal bli mamma. Gladnyheten deler hun selv på Instagram til sine nærmere 80.000 følgere.

– 31.10 var dagen vi fant ut at vi skal bli foreldre. På tidspunktet bodde vi på pikerommet mitt hjemme hos mamma i påvente av å få flytte inn igjen i leiligheten til Even i desember, skriver hun under innlegget.

Til God kveld Norge sier Heméra at hun og kjæresten har tenkt på barn lenge, til tross for at de kun har vært sammen i ett og et halvt år.

– Begge kunne antakelig ventet noen år til, men timingen blir kanskje aldri helt perfekt, og man vet jo heller ikke om man kan få barn i det hele tatt, sier 31-åringen.

Sluttet på prevensjon

Influenseren sier at både hun og kjæresten har passert 30 år, og var forberedt på at det å bli gravid kunne bli en lang prosess og potensielt ta flere år.

– Da bagasjen min ikke kom frem på Norgesferie og p-pillene jeg brukte var utsolgt over hele landet, fant vi ut at vi like godt kunne hoppe i det og slutte på prevensjon.

Hun forteller at de likevel tok en kalkulert risiko ved å «hoppe av i svingen».

– Vi visste heller ikke hvordan kroppen ville reagere på å slutte på prevensjon etter så mange års bruk, så det var et naturlig første steg.

– Ingen tvil

I oktober valgte de imidlertid å slutte med denne metoden. Influenseren forteller at hun etter å ha sluttet på prevensjon opplevde uregelmessig menstruasjonssyklus, og at det derfor tok litt tid før hun ble oppmerksom på at menstruasjonen uteble.

– Vi trodde ikke helt på det. Vi tok «for moroskyld» en graviditetstest og fikk svakt utslag på den. Fortsatt skeptisk ventet vi noen dager før vi tok en digital test. Der var det ingen tvil – jeg var gravid.

Videre sier influenseren at hun og kjæresten gleder seg over graviditeten.

– Selv om det skjedde raskere enn vi forventet, er vi utrolig glade og takknemlige for at vi fikk en sånn opplevelse, for vi vet at det ikke er realiteten for alle.

Overveldende respons

Til slutt røper YouTuberen at den babyen er ventet i juli.

– Responsen har vært overveldende, og vi gleder oss veldig til å møte den lille. Tiden etter har vært preget av kvalme, store følelser, oppussing, gledestårer, usikkerhet og forventninger.

Influenseren postet sin første film på YouTube for fem år siden. I tillegg til det har hun opparbeidet seg en stor følgerskare på TikTok.

Heméra var også delaktig i TV 2-programmet «Glow Up».