Influenser bytter merkenavn etter anklager: – Sitter med en vond smak i munnen

I desember ble influenser Sara Emilie Tandberg beskyldt for plagiering etter hun annonserte merket «Filiokus Kids».

Nå bytter hun merkenavnet, men skaperne bak «Filiokus Media» er ikke fornøyd med håndteringen av situasjonen.

Ekteparet Marte Næss og Ole André Sivertsen er selv eierne av merkevaren «Filiokus Media», som ble etablert i 2006.

Etter annonseringen av «Filiokus Kids» reagerte ekteparet spesielt på likhetene mellom merkevarenes navn og logo, og beskyldte influenseren for å kopiere merkevaren deres.

Endrer merkenavn

Styreleder i Filiokus Kids, David Reme, innrømmet at det var en likhet mellom logoene, og kunne fortelle til God kveld Norge at selskapet ville utvikle en ny logo.

Under årets Vixen-utdeling dukket influenseren opp på den røde løperen. Se video under:

Videre hevdet styrelederen at «Filiokus» ikke var en beskyttet merkevare, og mente at de hadde rett til å disponere navnet.

Til tross for dette har nå Tandberg og Reme snudd - og «Filiokus Kids» har byttet merkenavnet til «Salabim Kids».

– Aldri vært intensjonen

I en melding til God kveld Norge skriver Tandberg at selskapet endret navnet da de ble gjort oppmerksomme på at «Filiokus» allerede var en norsk merkevare. Hun skriver at merket «Salabim Kids» gleder seg til å skape produkter for barn og unge.

– Det har så klart aldri vært intensjonen å ligne på noen andre. Vi ønsker så klart å stå som eget brand og ikke skape trøbbel for noen, og kan bekrefte at vi har ordnet opp oss i mellom, skriver Tandberg i meldingen.

Eier av Filiokus Media, Marte Næss, mener imidlertid at dette ikke stemmer.

– Sara Emilies svar får det til å høres ut som at de straks og helt frivillig endret navn da de ble gjort oppmerksomme på vårt «Filiokus». Det stemmer ikke. «Filiokus Kids» valgte først å endre navn etter at vi engasjerte advokat, som har ført saken for oss.

REAGERER: Ekteparet bak Filiokus Media reagerer på situasjonen som har oppstått med influenserens selskap. Foto: Line Møller / VG

Næss sier at hun er glad for at motparten har etterkommet ekteparets ønske om navneendringen, men hevder at det var en lang prosess som startet først etter de engasjerte en advokat på saken.

– Vi har aldri fått noen beklagelse for ulempen vi ble påført, hevder hun.

– Det gjør at vi fortsatt sitter med en vond smak i munnen og er skuffet over motparten som ikke har vist noen vilje til å beklage eller gjøre opp for seg.



Under registrering

Til God kveld Norge forteller styrelederen at de har stoppet selskapsregistreringen av «Filiokus Kids AS», og har nå siftet «Salabim AS», som er under registrering.

– Teamet har tryllet frem noen eventyrlig gode produkter og dermed har vi kommet til at «Salabim» er et perfekt navn, skriver Reme i en e-post til God kveld Norge.

– Vi håper at «Filiokus Media» også nå kan konsentrere seg om fokus på sine flotte produkter og legge saken bak seg, sier han.

Videre hevder Reme at selskapet deres skal ha beklaget til ekteparet, og forteller at de vil se fremover og anser saken som avsluttet fra deres side. Nå vil de fokusere på den videre utviklingen av merkevaren.

– Vi beklager gjerne situasjonen offentlig en gang til, og er glade for at vi har funnet en god løsning for begge parter.

Omtaler hendelsen som et overtramp

Næss og Sivertsen forteller at de fortsatt er misfornøyde over hvordan situasjonen utartet seg.

De forteller at det har vært helt nødvendig for dem å stå opp imot det de omtaler som et overtramp.

– Forhåpentligvis kan vi legge dette bak oss og fokusere på det vi liker å gjøre - lage bøker. Situasjonen som vi helt uforskyldt havnet oppi, har tatt mye tid og har vært kostbar for oss, bare for å forsvare oss mot andres ubetenksomhet.

Når Sara Emilie ble gravid for andre gang, tok hun et livsendrende valg. Se video under: