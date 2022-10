Ine Jansen har funnet kjærligheten

Det bekrefter Knudsen i en SMS til God kveld Norge.

– Vi møttes etter den fantastiske fine forestillingen «Mens vi venter på no' Godt» i januar. Jeg fikk tilfeldigvis en billett av en kompis og dro for å se, sier Knudsen til God kveld Norge.

Han forteller at de foreløpig bare er kjærester, og ikke bor sammen enda.

Det var Dagbladet som omtalte saken først. Ifølge avisen oppsto det rykter i helgen om at de to var blitt et par, etter at regissøren delte et bilde av de to på sin Instagram med et hjerte under.

Jansen er godt kjent fra TV-serier som «Helt perfekt» og «Kjære landsmenn», og teaterforestillingen «Mens vi venter på no' Godt» sammen med komiker Linn Skåber (52). Hun har også spilt i filmer som «Norske byggeklosser» og «Mordene i Kongo».

Knudsen er på sin side jobber som regissør og manusforfatter, og har blant annet regissert flere episoder av Netflix-serien «Blodtur» og barne-TV-seriene «Jul i Svingen», «Linus i Svingen» og «Kristiania magiske tivolitheater».

For tiden er han aktuell med den nye NRK-serien «Etterglød».

Jansen har tidligere vært gift med nåværende teatersjef ved det norske teateret, Erik Ulfsby. De har to tvillinger sammen.

Atle Knudsen var gift med programleder Vera Micaelsen, som døde i 2018 etter å ha vært kreftsyk i over fire år.

God kveld Norge har forsøkt å få en kommentar fra Ine Jansen, foreløpig uten hell.