I harnisk: – Alvorlig trussel for helsen vår

– Jeg er overbevist om at dette medfører en alvorlig trussel for vår og alle i nærheten sin helse. I tillegg produserer denne aktiviteten et enormt støynivå døgnet rundt, noe som holder oss våkne om natten, skriver Nilsen i klagen.



Kurt Nilsen (44) har tilbrakt mye tid ved familiehytta i Halsvik i Gulen kommune i Sogn og Fjordane, et sted Nilsen har beskrevet som «plassen i mitt hjerte».

Eiendommen til Nilsen går generasjoner tilbake.

Tidligere år har Nilsen delt fredfylte bilder på Instagram fra hyttelivet, men i det siste har idyllen slått sprekker.

– Uutholdelig

De siste månedene har hytteeiere og fastboende i Halsvik sendt en rekke klager til både kommune og Statsforvalter, som følge av store støy- og støvproblemer i området.

En av klagerne er Kurt Nilsen. I en klage til Statsforvalteren i Vestland ytrer Nilsen stor bekymring i tilknytning til pågående arbeider på et nærliggende industriområde.

– Klagen gjelder store støv- og støyproblemer fra området sørøst for fergekaien i Sløvåg, som følge av dispensasjon fra Gulen kommune, skriver han i henvendelsen.



Han forteller videre at steinknuseraktivitet fyller luften med store mengder støv, og at det for tiden er nærmest «uutholdelig å være her».

Nilsen beskriver situasjonen som «desperat».

– Vi er fortvilte, og opplever ikke at Gulen kommune har den nødvendige vilje eller evne til å følge opp dette seriøst, avslutter han for å forklare hvorfor de nå trenger hjelp av Statsforvalteren.



God kveld Norge har vært i kontakt med Nilsens manager, Jan Fredrik Karlsen. Han opplyser at Nilsen ikke ønsker å gi noen kommentarer til saken.

Klagene renner inn

Men Nilsen er ikke alene om å oppleve situasjonen som fortvilende.

«Det har i flere år vært mye støv og støy, men i den siste tiden har det forverret seg til det nærmest uutholdelige», skriver en i sin klage, datert 24. april i år.

Etter dette har det kommet en rekke klager fra beboere i Halsvik til kommune og Statsforvalter, som underbygger det Nilsen skriver i sin henvendelse.



Klager på støy er blant annet også blitt sendt inn Kristi himmelfartsdag og 17. mai.

Klagene kommer i kjølvannet av at Gulen kommune har gitt dispensasjon til tiltakshaver om uttak av stein i omtalte område.

Flere er frustrerte over det de mener er mangel på informasjon og en «ikke-eksisterende dialog», og beboere understreker at de i flere år har forsøkt å få til et samarbeid med tiltakshaver Wergeland Eiendom AS (et konsern i Wergelandgruppa AS journ. anm.) og Gulen kommune, uten hell.

Siste offentlig registrerte klage ble sendt inn søndag 4. juni.

STØVPROBLEMER: Dette bildet ble sendt inn til kommunen fra en beboer i Halsvika 2. juni. Foto: Gulen kommune

Ordføreren: – Ikke kjekt

Til tross for forsikringer til kommunen om at arbeider som fører til støy nattetid skal avsluttes, har klagene fortsatt å komme inn.

For Kurt Nilsen og hyttenaboene og fastboende har hytteidyllen slått store sprekker de siste månedene.

Ordfører i Gulen kommune, Hallvard Oppedal, sier til God kveld Norge at han synes situasjonen er beklagelig.

– Det er ikke noe kjekt når innbyggere i kommunen føler seg plaget på denne måten. Det er utfordrende med bebyggelse tett inntil et industriområde, og det kreves da at det blir tatt hensyn til naboer, sier han.

Oppedal sier han har forståelse for at de berørte i en klagesak opplever at det burde vært gitt mer informasjon. Han viser imidlertid til at kommunen har vært tilgjengelige og i prat med flere av de berørte, og at de blant annet har kommet med et felles svar til alle klagerne.

Han poengterer at kommunens hovedfokus har vært å få «rettet opp situasjonen», og legger til:

– Vi har forsøkt å få bedriften til å etterkomme anmodninger og øke tiltak for å redusere konsekvenser for naboer. Kommunen har ikke myndighet til å gå inn og stanse aktiviteten etter plan- og bygningsloven, sier han.

– For alle instanser er situasjonen nå der at de venter på informasjon fra Wergeland, legger han til.

Stasforvalteren understreker at de følger opp at knusingen gjennomføres i tråd med tillatelsen som er gitt.

Statsforvalteren sier de også er blitt orientert om at det etter klagene er blitt montert støymålere i regi av Wergeland, samt at det skal ha blitt lagt frem resultater av målinger som «viser støy lavere enn hva som er tillatt».

– Vi gjør det vi kan

God kveld Norge har kontaktet tiltakshaver Wergeland med flere spørsmål om saken. I en e-post svarer konsernsjef Irene Kjelby Wergeland som følger:

– Dette er arbeid som foregår på et regulert Industriområde i samsvar med omsøkt utbygging. Vi beklager at naboer opplever dette som plagsomt, og gjør det vi kan for å imøtekomme.

Tiltakshaver Wergeland Eiendom er eid av Wergeland Group. Det er et familieeid industrikonsern som ifølge egne nettsider er «opptatt av å skape aktivitet og verdier i lokalsamfunnet».

Den 11. mai publiserte selskapet på sine nettsider informasjon om arbeidene med utvikling av industriområdene i Gulen kommune. Tilhørende har de også publisert en video som skal orientere om plan for å redusere støy- og støvproblemer i tilknytning til dette.

«Wergeland Group er gjort kjent med at naboene nå opplever unormalt støy og støv. Dette er forhold som vi tar på alvor, og vi vil nå gjøre tiltak for å kartlegge og å redusere ulempene», sies det i videoen.



Arbeidet med å redusere ulempene skal ifølge selskapet allerede være igangsatt.

Krever handling

God kveld Norge har vært i kontakt med en av de rammede beboerne i Halsvik. Tilliten til tiltakshaver er ifølge ham tynnslitt.

– Vi har flere ganger fått lovnader om det ene og det andre, men situasjonen blir ikke bedre. Snarere tvert imot, sier beboeren, som per i dag ønsker å være anonym som følge av «omstendighetene».

Han opplyser at det i perioder har vært noe roligere, og at han da opplever at de får et etterlengtet pusterom.

– Men vi tar ingenting for god fisk lenger. Forrige søndag var det helt ulevelig her, hevder han.

Han sier at beboerne nå står samlet i kampen om en bedre tilværelse i lille Halsvik.

– Nå som vi står så mange samlet om problematikken, står vi bedre rustet enn noensinne til kamp. Tiltakshaver har duret på uten å ta hensyn, og når kommunen gir ytterligere dispensasjoner, så må også de ta ansvar for hva som skjer. Ellers raseres det lille samfunnet her.