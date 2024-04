I dag hedres rapperen

MUSIKALSK TALENT: Kristoffer Castin Åman var et stort musikalsk talent. Foto: Gitte Johannessen

I dag arrangeres minnestunden for artisten, hvor flere artistkollegaer skal opptre. Slik blir han hyllet.

Minnestund for Dutty Dior:

Minnestunden for Kristoffer Castin Åman (27), kjent som Dutty Dior, vil finne sted i Kulturkirken Jakob i dag klokken 18.

Her skal familie, venner og kolleger hedre rapperen som døde lørdag 6.april, 27 år gammel.

Minnestunden vil også være åpen for andre som ønsker å delta i seremonien, i tillegg til at den skal sendes live.

Flere opptredener

Det vil være opptredener fra flere artister under seremonien, blant annet fra Isah, Arif, Cherrie, Jonas Benyob og Natnael.

Gjennom SDKT management, skriver familien følgende om minnestunden:

«Det er med et tungt hjerte vi kunngjør minnestunden til ære for vår kjære Kristoffer Åman Castin, kjent av mange som Dutty Dior. Som en nyskapende musiker som har formet vår kulturarv, vil vi samles for å minnes og hedre hans liv og arv på den eneste måten som føles riktig, nemlig med musikk og kjærlighet.»

DUO: Isah og Dutty Dior har både samarbeidet med musikken, men var også gode venner. Foto: Fredrik Hagen

En bransje i sorg

Åmans dødsfall har etterlatt en bransje i stor sorg.

Dutty Dior er blant annet kjent for låten «Hallo», som han hadde sammen med artist og kompis, Isah.

Sammen vant de prisene Årets låt og Årets nykommerfor under P3 Gull-utdelingen i 2019. Sangen har over 30 millioner avspillinger på Spotify.I 2023 ga han ut albumet «det er mindre ensomt alene».