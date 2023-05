Hylles for åpenheten: – Jeg burde holdt meg for god til å snakke om dette

Mandag denne uken delte influenser Malin Nesvoll (34) på Instagrams historiefunksjon, at hun den siste tiden har slitt mye med smerter nedentil.

Innledningsvis legger ikke Nesvoll skjul på at det hun skal til å dele med følgerne sine er «for mye» informasjon.



DELER: Malin Nesvoll deler åpent med følgerne hvor hun har hatt sterke smerter den siste uken. Foto: Skjermdump fra Instagram

– Jeg burde sikkert holdt meg for god til å snakke om dette her fordi nå er jeg singel, og prøver å tiltrekke meg flotte menn. Jeg kommer til å bli avstøtt nå når jeg begynner å prate om disse greiene her, sier Nesvoll i videoen.



– Ekstremt smertefullt



De siste dagene har nemlig influenseren vært plaget av hemoroider, noe som tilsynelatende ikke har gått smertefritt for seg.



Hun opplyser følgerne sine om at det har vært så vondt at hun har sett seg nødt til å kaste inn håndkleet i flere sosiale sammenhenger.

– Jeg var på The Villa på lørdag og stod og danset, men det ble for mye trykk nedover at jeg tenkte, nei dette går ikke. Jeg fikk så vondt i «tuten» at jeg måtte dra hjem, sier hun og fortsetter:



– Det har vært ekstremt smertefullt. Det har hindret meg i å være på byen, og den ene dagen måtte jeg ligge vannrett da det gjorde så vondt å gå og stå, forteller hun på Instagram.

Hun sammenligner smertene med å få to lange negler som klyper henne i rumpehullet.

DEMONSTRERER: Influenseren forklarer her hvordan det føles å hemoroider . Hun forteller at det er som at to lange negler klyper henne i rumpa. Foto: Skjermdump fra Instagram

God kveld Norge har prøvd å komme i kontakt med Nesvoll, hun har foreløpig ikke besvart våre henvendelser.

Influenseren forteller til sine følgere på Instagram at hun har tydd til flere metoder for å lindre smertene. Både ved å ta i bruk stikkpiller med bedøvelse og smertestillende.

Nå hylles hun for åpenheten.

«Dette må snakkes mer om»

Influenseren advarer følgerne i forkant når hun skal til å fortelle om hvordan det står til med hemoroidene, og oppfordrer dem til å scrolle videre om det blir for mye.

– Men det virker ikke som om det var så mange som synes det var for meget, de fleste av dere sier det er deilig at jeg prater sånn om «tuten». Fordi det er helt vanlig å ha trøbbel med «tuten» av og til, sier hun i videoen på Instagram, før hun deler noen meldinger hun har mottatt.

HYLLES: Malin Nesvoll delte denne meldingen hun hadde mottatt av en følger i forbindelse med åpenheten rundt hemoroider. Foto: Skjermdump fra Instagram

Lege hyller influenseren

Daniel Sørli (39), daglig leder og gründer av Dr.Dropin, hyller influenseren for åpenheten omkring temaet. Han tror også at grunnen til at hemoroider er et så tabubelagt tema er fordi det handler om anus.



Daniel Sørli, daglig leder og gründer av Dr.Dropin Foto: Dr. Dropin Presse

– For de fleste er det vondt, det gir blødninger, kan gjøre det vanskelig å holde rent ved avføring, gi lekkasje av avføring... Alt dette er jo temaer de fleste vil skjule, forteller Sørli til God kveld Norge.

Det er nettopp derfor Sørli hyller Nesvoll for åpenheten:

– Malin har også en veldig korrekt oppfatning av hva som forårsaker hemoroider og hvordan man kan behandle det.

Sørli forteller til God kveld Norge at hemoroider er utposninger på blodårene i anus. Typiske årsaker til at man får det er: forstoppelse, diaré, at man presser veldig kraftig når man er på do, eller at man står oppreist lenge av gangen.

– Ved at Malin er så åpen bidrar hun nok til at flere våger å snakke om det, flere tar til seg råd og flere oppsøker hjelp med plagene sine.

– Alle har bare lyst å være knullbare

Også sexolog, influenser og programleder i podkasten «G-punktet» Iselin Guttormsen (36) er enig med Daniel Sørli, og hyller Nesvoll.



– Synes det er veldig fint at hun prater om hemoroider, det er noen alle tenker er veldig ekkelt. Jeg hyller det, sier Guttormsen.

HYLLER: Iselin Guttormsen mener Malin Nesvoll ufarliggjør hemoroider. Foto: Agnes Mogstad / God morgen Norge

Guttormsen mener at vi lever i et samfunn som seksualiserer og objektifiserer kroppene våre. Noe som fører til at vi ofte glemmer hvilken funksjon kroppen faktisk har.

– Uansett hvor deilig og kjekk du er, så har du en kropp som skal fise, drite, tisse, svette og klø. Det er litt ekkelt å tenke på når vi i andre settinger ser på kroppen vår som noe så sexy, sier Guttormsen til God kveld Norge.

Sexologen mener at Nesvolls åpenhet og humor rundt temaet er et fantastisk virkemiddel i å ufarliggjør hemoroider.

– Hvis Malin sin måte å kødde og snakke åpent om sine hemoroider «cockblocker» henne noen kvelder fremover, men hjelper andre kvinner i å ikke skamme seg over sine hemoroider – da tenker jeg at det er det verdt.