Hylles av Ingrosso: – Norge skal vel faen meg kunne representere Sverige

Lørdag er det klart for femte og siste delfinale av årets «Melodifestivalen». Altså svenskenes svar på «Melodi Grand Prix».

I fjor deltok den norske duoen Marcus & Martinus med låten «Air». Guttene fra Trofors i Nordland havnet på andreplass, kun slått av Eurovision-legenden Loreen.

I år er tvillingene tilbake, og er sultne på førsteplassen, noe de håper å klare med låten «Unforgettable».

Overfor God kveld Norge legger ikke popduoen skjul på at nervene er der før den store dagen.

– Det har vært lange dager og mye øving, for bare tre minutter på scenen, så man kjenner jo på nervene.

Helt siden årets «Mello»-deltakere ble avslørt, har den norske duoen ligget på førsteplass på bettinglistene.

Mandag kom en sniktitt på låten ut, noe som har gjort at duoen har økt med prosenter på bettinglistene, og flest tror at de norske brødrene kommer til å stikke av med seieren.

Reaksjoner



– Det betyr ikke at vi kommer til å vinne. Det betyr jo egentlig at vi får veldig mye press på oss, og at vi skal prestere, sier brødrene til God kveld Norge.

De kan love at de skal gi alt når de først står på scenen under lørdagens delfinale.

– Samtidig er det en ære, det å få høre at vi er en av favorittene. Det gjør at folk har troen på oss. Vi skal gi dem et utrolig bra show.

Det har vært mye omtale om duoens deltakelse i «Melodifestivalen», nemlig fordi de som nordmenn deltar i en svensk sangkonkurranse.

Under fjorårets deltakelse var det flere fans som reagerte på at poptvillingene var med i konkurransen for å representere «söta bror», i stedet for å kjempe for en norsk finalebillett.

– Fansen vår er stolte av oss og glade for at vi er med, uansett om vi representerer Norge eller Sverige, sa Marcus til God kveld Norge den gang, før broren skjøt inn:



– Men flere norske folk har kalt oss «backstabbers» (svikere, red. anm.) da.

Én som derimot gir sin fulle støtte til brødrene, er den svenske artisten Benjamin Ingrosso (26).



Elsker at de deltar

Overfor God kveld Norge forteller han at han elsker at Marcus & Martinus skal delta i konkurransen.

– Norge skal vel faen meg kunne representere Sverige, absolutt.

– Jeg synes at deres låt som de har i år er dritbra. Den har en tvist som jeg synes er interessant og kul for Melodifestivalen, legger Ingrosso til.

SKRYTER: Den svenske artisten Benjamin Ingrosso roser låten Marcus & Martinus skal fremføre i «Melodifestivalen». Foto: Henrik Ingebrethsen / God kveld Norge

Brødrene synes det er utrolig kult at de har Ingrossos støtte.

– Vi setter så utrolig pris på støtten fra han, og vi er jo helt enige at det burde man få lov til. Akkurat sånn som da Bobbysocks vant for Norge, men at det var en svenske med der. Så hvorfor ikke?

Det er ingen hemmelighet at en seier ville betydd alt for den norske duoen.

– Og hvis vi tar med oss seier fra Sverige, er jo det helt sykt. Da blir det en ære for oss å representere Sverige i Eurovision.

Dersom det viser seg at bettinglistene har rett, og nordmennene når helt til topps i den svenske musikkonkurransen, vil Marcus & Martinus være de første som ikke er svenske til å vinne «Melodifestivalen».

– Det hadde jo vært helt sinnssykt, avslutter de.