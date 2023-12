Hyller Ronny Brede Aase for dette: – Flere som har dårlig råd

Julen nærmer seg med stormskritt, noe som for mange betyr julegavehandel.

TV-profil og programleder Ronny Brede Aase (37) gleder seg til jul, men en ting han reagerer på er presset han opplever rundt julegaver, noe han kaller for «julegave-kjøret».

– Jeg tror det er mange som synes det er vanskelig å få endende til å møtes. Da tenker jeg at de som får endene til å møtes, må være med på å dra ned presset litt, sier han.



– I år trenger jeg ingenting



God kveld Norge møter den folkekjære programlederen under Discoverys vårlansering i november.

Her forteller Aase at han i år har han bestemt seg for å gjøre et spesielt grep, for å minske presset.

– Jeg har sagt til familien at i år trenger jeg ingenting til jul. Jeg har sagt til vennene mine at vi ikke skal gi hverandre julegave i år, sier han og fortsetter:

– Hvis de vil gi meg noe, så vil jeg gjerne ha tid til en middag eller til å ta et par pils. Tid til å henge sammen.

– Vi må slutte



Aase mener det har med alder å gjøre, men også dagens samfunn.

– Jeg tenker at vi må slutte med det kjøret. Det er så innmari press hele året. La oss prøve å få julen tilbake til å være en tid hvor vi kan leve lykkelig sammen i fred, her i vårt bitte lille sted her i verden.

– Vi svetter altfor mye på kjøpesenter, vi må slutte med det, ler han.

Programlederen forteller at han er overrasket over hvor stas det ble med jul etter at han ble pappa. I 2020 ble han og kjæresten, Tuva Fellmann, foreldre til en liten jente.

– Det er gøy å glede seg til noe sammen, og kunne prate om hvem er nissen, hvordan nissen fungerer og lage liste til nissen. Bare alt det vi kan drive på med hjemme, sammen.



– Er det noen tradisjoner du ønsker å videreføre til datteren din?

– Jeg kunne sagt noe svulstig, men det er risengrynsgrøt på formiddag på julaften. Det har alltid bestemoren min lagd. Vi har pleid å møtes hos bestemor, hun har laget dynegrøt som har stått i ovnen i timevis. Det er så godt. Det skal jeg videreføre til henne.

Fortsetter i den samme spiralen



Forbrukerøkonom i og økonomisk rådgiver i DNB, Silje Sandmæl, forteller at hun nettopp har mottatt en årlig undersøkelse.



I den kommer det frem at mange kjenner på kjøpepress og ønsker seg en gavefri jul.

– Undersøkelsen viser at vi har mange tanker om julen. Blant annet at det vi ønsker oss mest er opplevelser, men det vi gir er klær. Flere ønsker å få hjemmelagde og brukte gaver, men veldig få gir hjemmelagde og brukte gaver, forteller hun.



Hun oppfordrer til å bli flinkere til å snakke sammen, fordi det er så mange som føler på det samme.

– Vi fortsetter i den samme spiralen hvert år, til tross for at vi egentlig ikke ønsker oss stor gavehaug.

VISER TIL UNDERSØKELSE: Silje Sandmæl viser flere eksempler på at nordmenn kjøper like mange julegaver som før. Foto: Heiko Junge

Sandmæl forteller at også hun har kuttet ned på julegavene i år.

– Vi har pleid å gi hverandre venninnegaver, men i år er det ingen gaver, det er kun opplevelser. Nå kan jeg ikke røpe hva familien får, men det er mange ting som har blitt byttet ut med opplevelser.



– Kjøper like mange julegaver som før

Forbrukerøkonomen forklarer at undersøkelsen viser at mange ikke vet hva de ønsker seg til jul.

– Det er jo fordi mange har det de trenger. Da kan man kanskje heller gi til de som trenger det, eller gi hverandre opplevelser eller bli enige om at i år så er det ikke noe fokus på gaver, men heller noe annet.



Til tross for økede priser i samfunnet, ser det ikke ut til at nordmenn har stoppet å kjøpe inn haugevis med julegaver.

– Vi kjøper like mange julegaver som før. Antallet julegaver har ikke gått ned i år. Beløpet har heller ikke gått ned, det har gått opp.

– Det er også fordi ting har blitt dyrere, så da går jo beløpet opp, men hele poenget er at i år er det langt flere som har dårlig råd.

– Et steg i riktig retning



Sandmæl tror mye av grunnen til det er at folk fortsetter som før, fordi det er det letteste.

– Da slipper man å ta den praten man føler er ubehagelig. Men, vit at alle tenker på det samme. Man føler på at man vet hva andre forventer uten at man egentlig har spurt om det. Så snakk sammen!

Avslutningsvis roser «Luksusfellen»-profilen Aase for initiativet.

– Det er helt fantastisk og et steg i riktig retning. Det er akkurat dette som er nøkkelen tenker jeg. At vi snakker åpent om det vi faktisk ønsker.

– Det er så mange som ikke tør å si at «jeg ønsker meg en gavefri jul», fordi man er så redd for at man skal skuffe eller for at man skal bli sett på som kjip.



Sett tidligere i økonomisk tilbakegang

Professor i innovasjon, Tor W. Andreassen, ved Norges Handelshøyskole synes det er interessant å observere hvordan økonomiske forhold påvirker tradisjoner som julegaveutveksling.

Han er positiv til programlederens initiativ.

– Med bakgrunn i økonomiske utfordringer, synes det plausibelt at flere kan vurdere å følge TV-profilens eksempel og velge tid og opplevelser sammen med andre fremfor materielle gaver.

Videre sier Andreassen at det ikke er helt uvanlig.

– Dette er et fenomen vi har sett tidligere i perioder med økonomisk tilbakegang. Det er også en refleksjon av en voksende bevissthet rundt bærekraft og minimalisme, hvor mennesker prioriterer opplevelser og kvalitetstid over fysiske objekter, forklarer han.

– Kan ha signifikante effekter

Likevel tror Andreassen at det kan ha konsekvenser for butikkene.

– En nedgang i tradisjonell julehandel kan ha signifikante effekter på detaljhandelen, spesielt for butikker som er sterkt avhengige av sesongbasert salg.

Professoren forklarer at dette kan føre til lavere omsetning. På en annen side tror han det kan oppmuntre forretninger til å diversifisere sitt tilbud.

– Slike endringer i forbruksmønstre har flere konsekvenser. Økonomisk kan det bety en omfordeling av utgifter fra materielle gaver til tjenester og opplevelser.

– Sosialt kan det føre til en dypere forståelse og vektlegging av tid med nære og kjære som en verdifull ressurs. På den annen side, kan det være utfordrende for små og lokale butikker som tradisjonelt har tjent godt på høysesongen.