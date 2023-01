Hyller kong Harald

Hertugen av Sussex har under intervjuet, «Prince Harry: In His Own Words», hyllet den norske og nederlandske kongefamilien. Intervjuet ble sendt på den amerikanske TV-kanalen ABC, mandag 9. januar.

Det omtaler The Independent

Intervjuet ble holdt i anledning utgivelsen av Prins Harrys nye bok, «SPARE», som slippes tirsdag 10. januar.

Prins Harry kritiserte nemlig den britiske presse, for hvordan de har behandlet konen Meghan Markle. Han noterer seg også hvordan andre monarkier har gått frem for å fordømme slik oppførsel i sitt eget land.

Prins Harry berømmer vår norske kong Harald etter å ha vist støtte til datter Märtha Louises mye omtalte forhold til Durek Verrett.

Forholdet har fått enorm kritikk, og Kong Harald har bedt om at «den bevisste og ubevisste rasismen stanses».

– Jeg gratulerer dem enormt med det. Og jeg tror ikke de har fått nok ære for det de har gjort, men det er stort. Og det trengs mer av det, sier prins Harry om den norske kongefamilien.

De går foran som et eksempel i kampen mot rasisme, sa prins Harry under intervjuet.

Hertugen av Sussex ga også ros til den nederlandske konge, Willem-Alexander.

Det var Strahan, som bemerket at kongen av Nederland har «erkjent og beklaget rollen som slaveri og kolonialisme tok i å forme landet». Som videre har tatt steg for at innbyggerne ikke skal føle seg diskriminert i eget land.

Prins Harry poengterte også at det britiske monarkiet bør bli mer «modernisert». Hvor han også reflekterte over sitt eget lands forhold til rasisme.

– Det britiske folk er ikke trangsynt. Britisk presse er trangsynt.