IKKE IMPONTERTE: Frida Hollund og Øyunn Krogh er ikke særlig imponerte over «16 ukers helvete». Foto: Javad Parsa

I den nyeste episoden av podkasten «Kaffeskål» diskuterer Frida Hollund (28) og Øyunn Krogh (28) TVNorge-programmet «16 ukers helvete».

Duoen reagerer særlig på at programmet ikke caster et større mangfold av kropper, dersom målet er helse og livstilsending, og ikke vekt.

– Det er ikke et livsstilsprogram, det er et slankeprogram. Der har de med folk de synes er overvektige, som de synes kan bli mindre. Det er ikke noe sunnere livstill, du vet da ikke hvor sunne de er. Man kan være sunn og svær, sier Hollund i episoden.

– Skikkelig provosert

Jentene er tydelig på at det er et program de ikke synes noe om. Krogh opplever det som unødvendig og utdadert.

– Hvem er du til å fortelle meg at jeg ikke er sunn, fordi jeg har en større kropp enn deg? Jeg blir skikkelig provosert, sier Hollund og fortsetter:

– Og hva slags underholdning er det? At vi skal sitte på lørdagskvelden med chipsbollen og se på at folk slanker seg?



I tillegg reagerer duoen på at kjente personer blir spurt om å delta. Krogh forteller at hun har flere venner som har blitt spurt, noe som utelukkende har påvirket livene deres «ekstremt negativt».

Influenseren mener man sier fra seg retten til å drive oppsøkende casting, når man lager et program som «16 ukers helvete».

– Må ha med alle kroppstyper

Jentene mener programmet har et fokus på hvordan man ender opp med å se ut, og ikke nødvendigvis om å endre livsstilen.

– Da måtte de hatt med tynne folk som lever usunt, bare drikker Burn, sigger, sitter inne, gamer, aldri rører på seg. Da må de ha med alle kroppstyper som lever usunne livsstiler. Da må de også vite at disse menneskene er usunne, de kan ikke bare anta det ut ifra «bodymass-ideksen» deres, sier Hollund.



Krogh understreker at dersom hun hadde fått en telefon fra castingen, hadde det vært noe hun ville slitt med i flere år i ettertid.

God kveld Norge har forsøkt å få en ytterligere kommentar fra Krogh og Hollund, foreløpig uten hell.

– Ville vært uetisk



Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse, sier at det er svært betenkelig dersom programskaperne kontakter mulige deltakere, basert på hvorvidt de tolker vekten deres som sunn eller usunn.

– Proaktive henvendelser til mennesker uten annen grunn enn programskapernes egen fortolkning av behovet for livsstilsendring, ville vært uetisk. Det kan oppleves nedrivende for selvbilde og selvforståelse hos den enkelte som blir kontaktet.

Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse. Foto: Thomas Bjørnflaten

Gundersen mener man bør være varsom med å bruke vekt som en indikasjon om at noe bør forandres.

– Ønsker om og behov for livsstilsendringer kan komme av mange ulike årsaker, og de fleste av disse vil ikke være synlige på utsiden.

– Mange måter å være sunn og usunn på

Generalsekretæren tror at programmet for noen kan gi inspirasjon og kunnskap om hva som skal til, men det er likevel noen ting å huske på.

– Det viktigste i et program som dette må være å få frem at det er mange måter å være sunn og usunn på. Det er tilsvarende mange grep man kan gjøre for å ivareta eller skape en god helse gjennom livsstilsendringer, de aller fleste kan være i stand til å gjennomføre med kunnskap og motivasjon.

Gundersen mener det er viktig å erkjenne at programmet egner seg best som underholdning, fremfor en læringsarena.

– En bootcamp som beskrevet fra TV-programmet «16 ukers helvete» vil kunne gi ideer til endring, men i all hovedsak vil denne innretningen kun fungere som underholdning og ikke som læringsarena for å skape og ivareta en bedre helse.

– Uheldig



Videre sier Gundersen at hun støtter «Kaffeskål»-duoens tanker om at det burde være varierte kroppstyper representert i en slikt TV-program.

– Det er selvsagt uheldig dersom kroppstypen som trenger livsstilsendringen fremstilles som homogen.

Hun mener også at det er positivt at ulike grunner for livstilsendring vises frem.

– Jeg foreslår derfor at resultatene av hvorvidt deltakerne har lykkes måles på en variert skala der BMI er én av mange mulige målenheter.

– Vi vet eksempelvis at trening og fysisk aktivitet gir økt livskvalitet for de aller fleste, fordi det utløser endorfiner og reduseres stress. Samtidig kan det gi bedre hukommelse, læring, søvn og færre helseplager.

– Det finnes nok av suksesskriterier å måle etter, som ikke omhandler vekt og muskelmasse.

– Ikke mer å tilføye



Warner Bros. Discovery er forelagt kritikken i denne saken. I en melding til God kveld Norge skriver pressekontakt for programmet, Ola-Magnus Svihus:

– Vi har ikke mer å tilføye, utover det vi allerede har kommentert om disse sakene.

Celine Ryel, også kommunikasjonsrådgiver i Warner Bros. Discovery, har tidligere uttalt til TV 2 at de er klare over at det kan være et sårbart tema.

– Casting-prosessen til «16 ukers helvete bootcamp» består både av oppsøkende casting og henvendelser fra kjente personer som ønsker å delta i programmet, skrev hun til TV 2 i en e-mail i mars.

Hun påpekte også at motivasjonen for de fleste av deltakerne ikke er å bli slankere, men å ta tak i egen helse for å gjøre endring i livsstilen sin.

I et tidligere debattinnlegg i VG, skrev Magnus Vatn, ansvarlig redaktør i TV Norge og programdirektør i Warner Bros. Discovery, følgene:

– Programmet vi lager er, etter vår mening, verken «eksperimentering på mennesker» eller «overdreven trening, rask vektnedgang og et fiksert forhold til mat».