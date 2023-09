Husker du disse øyeblikkene?

Natt til onsdag går MTV Video Music Awards 2023 av stabelen i New Jersey. Hitlåter, musikkvideoer og de største kjendisene fra det siste året skal feires, og vinnere skal kåres.

Blant årets nominerte er det Taylor Swift som ser ut til å dra hjem fra utdelingen med flest priser, da hun er nominert i hele elleve kategorier.

For kvelden skal blant annet Cardi B og Megan Thee Stallion, Demi Lovato, Lil Wayne, Doja Cat, Måneskin, Nicki Minaj, Swae Lee, Shakira og Olivia Rodrigo fremføre låter.

I forbindelse med nattens utdeling, har vi samlet opp noen av de mest skandaløse og minneverdige øyeblikkene fra de tidligere utdelingene:

«Imma let you finish»

I 2009 regjerte Beyoncé og Taylor Swift med hver sine låter og musikkvideoer. De ikoniske hitlåtene «Single Ladies» og «You Belong With Me» står fortsatt som noen av artistenes største låter den dag i dag.

Derfor var det ingen overraskelse at begge superstjernene var nominert i samme kategori det året.

I kategorien beste kvinnelige musikkvideo, altså en av kveldens gjeveste priser, stakk Swift av med seieren.

Det skulle derimot bli Kanye West som skapte overskriftene verden over for akkurat det øyeblikket, da han avbrøt Swifts takketale.

– Jeg skal la deg fullføre, men Beyoncé hadde en av de beste musikkvideoene gjennom historien, sa West fra scenen.

West ble senere fjernet fra prisutdelingen.

Øyeblikket ble starten på den lange og omtalte krangelen mellom superstjernene.

FIENDER: Øyeblikket som skapte reaksjoner verden over var bare starten på den elleville kranglen mellom superstjernene. Foto: Jason DeCrow

Miley Cyrus og Robin Thicke

I 2013 slapp Miley Cyrus låten «We Can't Stop», som markerte et nytt kapittel i superstjernens karriere.

En mer leken, naken og voksen Cyrus ankom scenen sammen med Robin Thicke, og historie ble skrevet.

Det kontroversielle innslaget skapte overskrifter verden over, og Cyrus og Thicke mottok enorm kritikk i etterkant.

Cyrus sitt kostyme har også blitt en gjenganger på Halloween.

KONTROVERS: Miley Cyrus og Robin Thicke skapte engasjement etter den kontroversielle fremføringen av låtene «We Cant Stop» og «Blurred Lines». Foto: RICK DIAMOND

Slange på scenen

Britney Spears har aldri vært fremmed for mediestorm, overskrifter og skandaler, og i 2001 fremførte hun hitlåten «I'm a Slave 4 U».

Overskriftene lot ikke vente på seg, ettersom hun hadde en pytonslange rundt halsen gjennom opptredenen.

SNAKE 4 U: Britney Spears med en pytonslange på scenen. Foto: GARY HERSHORN

Det kontroversielle kysset

Britney Spears returnerte til VMA-scenen i 2003 sammen med Madonna og Christina Aguilera, for å fremføre låten «Like a Virgin». Og nok en gang skapte Spears overskrifter.

Madonna kysste både Aguilera og Spears, men det ble kysset med «Britney Bitch» som ble omtalt som kontroversielt verden over dagen etter.

OVERSKRIFTER: Kysset mellom Britney Spears og Madonna skapte skriverier verden over. Foto: Win McNamee/Reuters

Avslørte graviditet



Under opptredenen av hitlåten «Love On Top» i 2011, avslørte Beyoncé at hun var gravid med hennes første barn, Blue Ivy Carter.

Mot slutten av låten åpnet hun dressjakken og tok seg til magen for å vise at hun var gravid.

LOVE ON TOP: Beyoncé avslørte gravidmagen under VMA i 2011. Foto: MARIO ANZUONI

Kjøttkolen

Da Lady Gaga returnerte tilbake til VMA-scenen året etter, vant hun i kategorien årets musikkvideo.

VANT: Lady Gaga på VMA-scenen under takktalen sin. Foto: Matt Sayles

Vinneren var på alles lepper etter hun kom til utdelingen ikledd en kjole av rått kjøtt.

Den gang fortalte Gaga i et intervju at kjøttkjolen var en protest mot det amerikanske militærets «Don´t ask, don´t tell»-policy, og var en uttalelse til støtte for rettighetene til homofile soldater.

AKTIVISME: Sjokk-kjolen beskriver Lady Gaga som en form for aktivisme. Foto: MIKE BLAKE

Blødde på scenen

I ekte Lady Gaga-stil, sjokkerte superstjernen da hun fremførte hitlåten «Paparazzi» i 2009.



Mot slutten av låten begynte det nemlig å blø fra brystet, og hun endte opptredenen med å henge i et tau fra taket.

SJOKKSTUNT: Da Lady Gaga plutselig begynte å blø fra brystet på scenen, kunne du høre redselen i publikum. Foto: GARY HERSHORN

Kysset

Michael Jackson og Lisa Marie Presley, som var gift fra 1994 til 1996, viste fram deres ferske romanse med et kyss på scenen under prisutdelingen i 1994.