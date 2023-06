Hun går verden rundt som Haalands kjæreste – dette er Isabel Haugseng Johansen

Erling Braut Haaland (22) har lenge holdt en lav profil rundt privatlivet og forholdet til Isabel Haugseng Johansen (18). Men den siste tiden har de to posert sammen for å feire flere av Haalands elleville triumfer.

DELTE HISTORISK ØYEBLIKK: Erling Braut Haaland og Isabel Haugseng Johansen. Foto: FRANCK FIFE

Lørdag kveld så 18-åringen Haaland og Manchester City vinne en historisk Champions League-finale i Istanbul. Etter at seieren var et faktum, feiret de trofeet sammen på banen og poserte for fotografene. Disse bildene har siden gått verden rundt.

Seiersherrene har nå feiret trofeet tre dager til ende, og også mandag var Isabel Haugsen Johansen ved Haalands side, da han dukket opp i en gullpyjamas fra Dolce & Gabbana på festen.

VED HAALANDS SIDE: 18 år gamle Isabel har stått ved Haalands side under feiringen av Champions League-trofeet. Her på vei til en fest i Manchester mandag. Foto: NTB/STFA

De to har ennå ikke bekreftet forholdet offentlig, men bildene fra siste dagers feiring levner ikke lenger noen særlig tvil om at Isabel Haugseng Johansen er Haalands utkårede.

I mai kunne spillerne på Manchester City juble da de sikret seg Premier League-tittelen. Også her var Isabel selvskreven ved Haalands side under den påfølgende feiringen.

Haaland og Haugseng ankom festen i matchende lyseblå silkepyjamaser, og sistnevnte bar også en Chanel-veske i matchende farge.

Haugseng Johansen var også med da Haaland i mars ble lansert som ansiktet til Nike i Oxford Street, og de er flere ganger blitt observert sammen ved den spanske Solkysten, i Marbella, der Haaland i fjor kjøpte en luksuriøs eiendom.

Ifølge Daily Mail skal paret i vår ha tatt forholdet et steg videre, og 18-åringen skal ha flyttet inn i Haalands eksklusive leilighet i England.

– Har kjent hverandre alltid



Haaland og Haugseng Johansen kommer begge fra Bryne, og skal ha kjent hverandre i en årrekke. Begge spilte også fotball for Bryne FK i barne- og tenårene.

Bryne-kvinnen har egen profil hos Norges Fotballforbund, som viser at hun har vært aktiv målscorer for flere av Bryne FKs ungdomslag. Det skal også ha vært gjennom fotballen at de to ble kjent.

Man City ace Erling Haaland ‘smitten’ after enjoying secret romance with footballer girlfriend from his hometownhttps://t.co/Wl44Lcomsb pic.twitter.com/eyDL1B0EDm — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) November 23, 2022

Ifølge Jærbladet skal Haugseng Johansen ha lagt opp fotballkarrieren i 2021.

Ryktene om Haalands flamme fra hjemtraktene har versert i lang tid, og britiske tabloidaviser omtalte Haugseng Johansen som Haalands kjæreste allerede i fjor.

«Isabel er kjent for sin skjønnhet i Bryne. De har kjent hverandre alltid», sier en kilde nær av paret ifølge The Sun.



I november skrev den britiske avisen at de to da hadde datet i flere måneder, og at forholdet virket å være seriøst. Ifølge tabloidavisen skal 18-åringen ha besøkt Haaland også da han spilte for Borussia Dortmund.

OMTALES SOM PAR: Selv om Haaland og Haugseng Johansen ennå ikke har kommentert forholdet, har de lenge blitt omtalt som kjærester i utenlandske medier.

Fikk livet snudd på hodet

Isabel er den siste tiden blitt en svært populær skikkelse, og 18-åringen har i dag flere fankontoer på Instagram. En av tilhenger-sidene har i dag over 20.000 følgere.

Ifølge offentlig tilgjengelig informasjon på hennes egne sosiale plattformer, har hun de siste årene jobbet for en klesbutikk for kvinner på hjemstedet.

Hun har i løpet av det siste året gått fra å leve et tilbaketrukket liv i Bryne, til å bli omtalt som kjæresten til han som i dag anses som en av verdens mest verdifulle fotballspillere.

Haaland og Haugseng Johansen kan ikke lenger ferdes ute i offentligheten uten å være magneter på all verdens paparazzifotografer.

Kilder nær Bryne-kvinnen skal ifølge britisk presse ha forsikret om at hun har beina godt plantet på jorda, noe som passer Braut Haaland godt.

18-åringen har inntil nylig holdt en svært lav profil, og fortsatt har hun private kontoer i sosiale medier.

I fjor sommer ble Haaland og Haugseng Johansen observert sammen på stranden i Marbella. Se og Hør publiserte den gang bildene, men Isabels navn var på dette tidspunktet ikke kjent, og ingen visste da hvem denne mystiske brunetten ved Haalands side var.

Siden den gang har hun dukket opp ved stadig flere anledninger.

Haaland selv har ved flere anledninger spøkt bort spørsmål om eget kjærlighetsliv.

– Jeg sover med de fem ballene for hvert hat trick jeg har scoret. Jeg ligger i sengen og føler meg bra med dem, har Erling humoristisk uttalt, ifølge Se og Hør.



God kveld Norge har forsøkt å komme i kontakt med Isabel Haugseng Johansen og Erling Braut Haaland tirsdag. De har foreløpig ikke besvart våre henvendelser.