Hulsker vil tilbake: – Ingen skal fortelle meg når jeg skal slutte

COMEBACK: Det kan høres ut som at Bernt Hulsker er klar for å tre inn igjen i rampelyset. Foto: Thomas Andersen / TV 2

I oktober ble tidligere fotballspiller og TV-profil Bernt Hulsker (45) dømt til 18 dagers betinget fengsel for hatefulle ytringer mot dørvakt Jwan Rasho (24).

Hendelsen fant sted på karaokebaren Syng Mer i mars 2022. Etter at saken ble kjent mistet Hulsker jobben i VGTV og oppdragene for TV3 og Discovery. I etterkant av dommen har han trukket seg tilbake fra rampelyset, med unntagelse av én opptreden i hjemkommunen Vestnes i desember.

Til Romsdals Budstikke uttalte 45-åringen at dette ikke var et comeback, men et koronautsatt juleshow som han hadde lovet å gjennomføre.

Nå høres det ut som at Hulsker er i ferd med å gjøre comeback i underholdningsbransjen.

SAMMEN PÅ SCENEN: Bernt Hulsker og Kjetil Rekdal sto sammen på scenen i hjemkommunen Vestnes i desember 2022. Her fotografert under Fotballfesten 2019. Foto: Fredrik Hagen

I podkasten «Ta det som en mann» med Espen Thoresen, får den tidligere fotballspilleren spørsmål om han har begynt å få tilbake jobber igjen etter skandalen i fjor.

– Ja, litt sånn sakte, men sikkert, svarer Hulsker.

Trodde aldri fremtiden var ødelagt

Da det sto på som verst, forteller 45-åringen at han bare logget seg av og oppsøkte profesjonell hjelp.

– Jeg hadde gode folk rundt meg. Jeg skjønte jo at dette selger og at det skal «artikles» i hytt og gevær.

Podkastverten spør om han noen gang så for seg at fremtiden hans var ødelagt.

– Det er alltid en søppelbil å stå bak, alltid en lastebil som må kjøres. Alltid et eller annet. En ordentlig jobb, sånn som jeg ville kalt det, og som vennene mine hjemmefra ville sagt, svarer han bekymringsløst.

TV 2-programmet Vårt lille land var til stede da Hulsker fikk dommen. Se reaksjonen under:

I podkasten snakker de om tiden etter at hendelsen ble blåst opp i media, og om stormen han har stått i har vært fortjent.

– Det har jeg ingen formening om, ler han, og legger til:

– Det får andre diskutere, jeg skal fader ikke sitte her og si verken det ene eller andre om det.

Håper på scene-comeback

Etter hvert går praten mer i hvordan han har det den dag i dag, hvorpå Hulsker svarer at han «ligger på en terningkast 4».

– Ja, uten å kødde da - en sånn prosess gjør jo noe med deg. Man tar jo tak i ting som man kanskje burde gjort litt tidligere da, helt klart, som gjør at man kommer litt bedre ut i andre enden.

Thoresen spør etter hvert hvordan Hulsker ser for seg fremtiden.

– Nei, jeg tror nok jeg vandrer litt rundt og prater med folk - fra en scene, forhåpentligvis, svarer Hulsker.

Han legger ikke skjul på at han vil tilbake til underholdningsbransjen.

– Jeg vil det. Ingen skal fortelle meg når jeg skal slutte. Det må jeg bestemme selv, slår han fast.

Reagerer på å bli satt i «komikerbåsen»

Etter at den verste stormen hadde lagt seg, forteller Thoresen at de sammen møtte noen kollegaer i bransjen. Det han la merke til da, var at alle bare var glade for å se Hulsker.

– Ja, de var det. Det som har vært så rart er at jeg har blitt putta inn i den komikerbåsen, men er jeg det da, for pokker? Jeg er jo ikke komiker jeg, sier Hulsker.

TV-PROFIL: Etter å ha lagt opp som fotballspiller, ble Hulsker et kjent fjes for folk hjemme i sofaen gjennom deltakelse i programmer som Sofa, Spårtsklubben og Kompani Lauritzen. Foto: Espen Solli / TV 2

Han stiller spørsmål rundt definisjonen av en komiker, og lurer på om tittelen virkelig er så ubeskyttet. Thoresen legger til det bare er fordi han er ufrivillig morsom.

– Ja, det er akkurat det! Men er det definisjonen på en komiker? Er den tittelen så ubeskytta, at Bernt Hulsker kan bli kalt komiker? spør Hulsker retorisk.

– Jeg skal si deg hva jeg er: En litt under middels fotballekspert med glimt i øyet! Verken mer eller mindre. Ikke kom og fortell meg at jeg er komiker!

God kveld Norge har vært i kontakt med Bernt Hulsker. Han ønsker ikke å kommentere noe utover det som blir sagt i podkasten.