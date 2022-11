Huldra måtte ta av seg maska

Lørdag kveld var det duket for duetter i NRKs Maskorama.

Huldra valgte å synge «Shout out to My Ex» av Little Mix sammen med Nicoline Berg Kaasin.

Ulven sang «Stay» av Justin Bieber og The Kid Laroi sammen med Gaute Ormåsen - som folk har mistenkt at har tilbrakt store deler av det siste året i et ulvekostyme selv, nemlig som en av to medlemmer i gruppa Subwoolfer.

Tidligere Maskorama-vinner, Didrik Solli-Tangen, gjorde et comeback på scenen sammen med Zombien. De valgte å fremføre «Lay Me Down» av Sam Smith.

Sist ut i duettrunden var Rabagasten. Her dukket Alexandra Rotan opp som duettpartner. Sammen fremførte de «Empire State of Mind» av Jay-Z og Alicia Keys. Rotan sang Keys sin del, mens Rabagasten viste frem rapkunnskapene sine på versene til Jay-Z.

Til slutt var det Huldra som ble tvunget til å ta av seg masken, og i kostymet befant Alexandra Joner seg.

Forrige lørdag var det Dandy som måtte takke for seg i NRKs Maskorama. Bak masken skjulte selveste Maud Angelica Behn seg, noe detektiv Jan Thomas lenge hadde vært overbevist om.

Uka før var det Frøya som måtte avsløre sin identitet, som viste seg å være programleder Ingrid Gjessing Linhave.

Tidligere har også Fantorangen skjult seg bak masken til Snøroboten, noe som sjokkerte både publikum og detektivpanelet. Det skapte også reaksjoner blant seerne i dagene som fulgte.

I sesongens første program var det karakteren Hytta som måtte forlate Maskorama. Hytta viste seg å være paraidrettsutøver Birgit Skarstein. Hun hadde ikke blitt gjettet av detektivpanelet i denne sesongen, men var mistenkt under flere programmer i fjorårets sesong.

Neste uke blir sesongens siste Maskorama-sending. Da er det nemlig duket for finale mellom Rabagasten, Ulven og Zombien.