Hugh Grant refses etter kleint Oscar-intervju

Natt til mandag gikk årets Oscar-utdeling av stabelen i Hollywood.

I forkant av prisutdelingen ledet modellen Ashley Graham (35) deler av ABCs «pre-show» på den champagnefargede løperen.

Se kjendisenes antrekk fra Oscar-natten her.

Kort i svarene

Her stilte den britiske skuespilleren Hugh Grant (62) velvillig opp til et intervju - eller ikke? Publikum mener nemlig at han ikke virket interessert i samtalen med Graham i det hele tatt, og at han tvert imot var nedlatende og frekk overfor modellen.

Graham innledet samtalen med å referere til Love Actually og Notting Hill-stjernen som en «Oscar-veteran» før hun spurte ham hvordan det føltes å være tilbake på Oscar-utdelingen.

– Det er fascinerende. Hele menneskeheten er her. Det er forfengelighet, svarer Grant.

Graham sier seg enig og fortsetter med å spørre hvem han er mest spent på å se i kveld på et par forskjellige måter.

– Ingen spesielle, svarer 62-åringen kort.

Og enklere ble det ikke for stakkars Graham som forsøkte seg som reporter for kvelden. Da hun spurte «Notting Hill»-stjernen om hva han hadde på seg for anledningen, svarte han:

– Bare dressen min.

Graham forsøker så godt hun kan å få fram mer informasjon ved å svare at det sannsynligvis ikke var han selv som har laget dressen, hvorpå Grant responderer med:

– Jeg husker ikke, skredderen min.

I Grahams aller siste forsøk på å få et godt svar fra skuespilleren, trekker hun fram filmen «Glass Onion – A Knives Out Mystery», som nettopp Grant medvirker i.

– Det var en så fantastisk film, jeg virkelig elsket den. Jeg elsker thrillere. Hvor gøy er det å spille inn noe sånt?

– Vel, jeg er knapt med i den. Jeg mener, jeg er med i omtrent tre sekunder, svarer han.

Her velger Graham å avslutte det vonde intervjuet med å si at det var hyggelig å prate med ham, før hun setter over til studioet.

Se hele intervjuet i boksen nedenfor:

hugh grant wants no part of this dumb shit pic.twitter.com/uBQ70QcZGf — Timothy Burke (@bubbaprog) March 12, 2023

– For en drittsekk

Umiddelbart raste det inn med reaksjoner på Twitter, hvor folk kommenterer Grants oppførsel. Flere Twitter-brukere mente at Grant oppførte seg som en drittsekk under intervjuet, og hyllet Graham for å stå i det.

Lmao Hugh Grant appears to be shocked they are asking him questions during an interview wow what a dick #oscars pic.twitter.com/oq3jMcWk6x — Jay (@theshamingofjay) March 12, 2023

«Hugh Grant virker å være sjokkert over at de spør ham spørsmål under et intervju. Wow, for en drittsekk», skriver en.

Wow. Hugh Grant was an asshole. Don’t do the interview if you clearly do t want to be interviewed. #Oscars2023 — Kirsten Wilson (@Kirsten53708048) March 12, 2023

«Wow. Hugh Grant var en drittsekk. Ikke still opp til et intervju hvis du åpenbart ikke vil bli intervjuet», skriver en annen.

Hugh Grant is definitely the type of person who is rude to servers after waiting 30 seconds for a menu. @ashleygraham you were amazing. — LadyUknown22 (@stadnc) March 12, 2023

«Hugh Grant er definitivt en som er frekk mot servitører etter å ha ventet i 30 sekunder på menyen. Ashley Graham, du var fantastisk», skriver en tredje.

Til og med magasinet Rolling Stone har kastet seg på ballen og kommentert intervjuet:

And the Oscar for Best Actress goes to Ashley Graham telling Hugh Grant “it was nice to talk to you” pic.twitter.com/EhENpbME3r — Rolling Stone (@RollingStone) March 12, 2023

«Og Oscar-statuetten for beste skuespillerinne går til Ashley Graham for å si til Hugh Grant at det var hyggelig å prate med ham».

Verken Graham eller Grant har kommentert intervjuet i etterkant.

Forhåndsfavoritten «Everything Everywhere All At Once» tok storeslem under årets Oscar, og stakk av med hele syv priser.



Se oversikt over nattens Oscar-vinnere her.