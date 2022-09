«House of the dragon»-stjerne avslører intime detaljer fra innspillingen

Milly Alcock (22) ble verdenskjent over natten etter sin rolle som Rhaenyra Targaryen i HBO-storsatsningen «House of the Dragon».

Nå røper skuespilleren hva hun mener om oppmerksomheten etter å ha spilt hovedrollen i den etterlengtede serien.

– Kan gjøre meg engstelig

I et intervju med Nylon forteller Alcock at det har vært overveldende.

– Jeg prøver å ikke gi det for mye oppmerksomhet. Det gagner meg ikke, fortalte skuespillerinnen i intervjuet.

– Å se mitt eget ansikt hele tiden kan gjøre meg veldig engstelig, legger hun til.

Natt til mandag hadde Game Of Thrones-forløperen House of the Dragon premiere.

«House of the Dragon» utspiller seg omtrent 200 år før hendelsene i den populære HBO-serien «Game of Thrones». Se videoen under for å lære mer om forløperen:

Intimt på sett

I seriens fjerde episode deler tenåringsprinsessen Rhaenyra Targaryen (Milly Alcock) og onkelen hennes, Daemon Targaryen (Matt Smith) et dampende kyss.

Alcock forteller New York Post at scenen som garantert vil sjokkere flere seere, ikke var ubehagelig å spille inn med medskuespilleren.

– Vi hadde en intimkoordinator på settet. Jeg og Matt er venner, så det var komfortabelt, deler hun i intervjuet.

Alcock røper i intervjuet at det ble hakket kleinere for statistene under innspilling av serien.

– Statister som nettopp hadde møtt hverandre måtte bli værende i 69-stillingen i 12 timer, røper hun, og fortsetter:

– Vi følte oss overpynta fordi alle statistene var nakne.

I videoen under deler Matt Smith sine tanker om hans rollekarakter, prins Daemon Targaryen: