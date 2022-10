House of the Dragon slår Game of Thrones

GOD KVELD NORGE (TV 2): HBO-satsingen House of the Dragon er den mest sette serien på HBOs strømmetjenester i Europa noensinne.

SLÅR GAME OF THRONES: House of the Dragon har nå slått Game of Thrones i seertall. Foto: HBO

Mandag slapp HBO Max den siste episoden av House of the Dragon i seriens aller første sesong.

Tirsdag melder HBO Max i en pressemelding at det er den mest sette serien på HBOs strømmetjenester i Europa og på HBO Max i Norge noensinne.

Serien satte seerrekord som den mest sette premieren av en ny originalserie på HBO og HBO Max gjennom tidene, da den hadde premiere mandag 22. august.

Et snitt på 29 millioner seere i USA

Det er hittil den største serielanseringen på HBO Max i USA, Latin-Amerika og i Europa.

Ifølge HBO har alle episodene nå et snitt på 29 millioner seere i USA. Det er mer enn tre ganger så mange seere som en gjennomsnittlig premierekveld, grunnet sterke seertall også i dagene etter at nye episoder blir sluppet.

SESONG TO: Det er allerede blitt kjent at House of the Dragon får en sesong to. Foto: AP / NTB

Dermed har seertallene til House of the Dragon forbigått sesong åtte av Game of Thrones både i Norge og Europa i sin helhet. Den er også den mest sette HBO-serien på en HBO-strømmetjeneste i Latin-Amerika, Sørøst-Asia, Hongkong og Taiwan.

– Vi er utrolig glade for å se at House of the Dragon har satt fyr i hjertene til Game of Thrones-fans over hele verden, så vel som alle de nye seerne som opplever Westeros for første gang, sier Casey Bloys, styreleder og CEO i HBO og HBO Max i pressemeldingen.

Sesong to er bekreftet

House of the Dragon utspiller seg omtrent 200 år før hendelsene i Game of Thrones. Serien baserer seg på George R.R. Martins bok «Fire & Blood», og forteller historien om House Targaryen.

Etter kun én episode ble det klart at strømmegiganten ville satse videre på House of the Dragon.

– Vi gleder oss veldig til å fortsette å bringe liv til den episke sagaen om House Targaryen i sesong to, uttalte eksekutiv produsent for HBO programmer, Francesca Orsi, i slutten av august.

Når man kan forvente en sesong to av eventyret, er foreløpig ukjent.