«Honey Boo Boo» i sorg

HONEY BOO BOO: Alana Thompson og moren June Shannon er kjent fra TLC-seriene «Toddlers & Tiaras» og «Here Comes Honey Boo Boo». Foto: Paras Griffin

Realityprofilen Alana «Honey Boo Boo» Thompson uttaler seg for første gang etter at søsteren Anna «Chickadee» Cardwell mistet livet forrige uke.

Alana «Honey Boo Boo» Thompson (18) og June «Mama June» Shannon (41) ble kjendiser over natten da de i 2012 medvirket i et par episoder av TLC-serien «Toddlers & Tiaras».

Klipp fra episodene gikk såpass viralt at det endte i en egen realitydokusåpe med navnet «Here Comes Honey Boo Boo». Serien gikk på skjermen gjennom fem sesonger.

Siden har «Honey Boo Boo» og familien vært i rampelyset, på godt og vondt.

I etterkant av serien har det kommet frem avsløringer om seksualforbrytelser, overgrep, dopavhengighet og en hel del familiedrama.

KJENDIS OVER NATTEN: Som barn, gikk Alana Honey Boo Boo thompson viralt, og ble kjendis over natten i TLC-serien «Toddlers & Tiaras». Foto: John Bazemore

Lørdag delte «Mama June» at datteren Anna «Chickadee» Cardwell, hadde mistet livet sitt etter flere måneder med kreft.



Nyheten om dødsfallet deler «Mama June» på Instagram.

– Med et knust hjerte, forteller vi at Anna ikke lenger er med oss. Hun gikk fredfullt bort hjemme hos meg lørdag kveld. Hun ga en helvetes kamp i ti måneder, og gikk bort med familien rundt seg, skriver moren under innlegget.



Anna «Chickadee» Cardwell ble bare 29 år gammel.

Nå deler også lillesøster Honey Boo Boo egne tanker rundt storesøsterens dødsfall, på Instagram og TikTok.

– Dette er et innlegg jeg skulle ønske jeg ikke måtte lage. I går var vi alle samlet rundt Anna med kjærlighet, og lot hun vite at det var greit å gi slipp. Slik starter Thompson innlegget på Instagram.

This is a very hard video for me to make! But i just know yall was worried anout anna too! So i wanted to make sure to keep yall up to day. Anna is in heaven dancing with everyone else looking down on us now! This is one post I wish I didn't have to make 💔 Unfortunately around 11pm Anna took her last breathe. Anna was in so much pain last night but now as a family we all know she is at peace now. I really don't know what to say as my heart is completely broken. Watching my 29 year old sister this last year battle this horrible disease hasn't been easy. Anna was a fighter & still is. Lord please wrap your arms around her 2 babies & our family as the next couple of days will make this all a reality 🥹. I'm so glad that you waited til i was home to take your last breath! I would've loved for you to get to see me graduate college but i know you will forever cheer me on in heaven! We will all make sure your legacy lives on forever. And i promise to always make sure to celebrate our birthday like you never left! The sky looks a little bit different today. We will always love you Anna 💔. You hit me hard with his one Anna but i know your in a better place now and pain free forever!

– Dette er en veldig vanskelig video for meg å lage, fordi jeg vet at mange kommer til å spørre hvor Anna er og hvordan det går med henne, sier Thompson i starten av videoen.



Videre beskriver hun hele situasjonen som «surrealistisk», og forteller at hun og familien kommer til å ta en pause fra sosiale medier for å sørge søsterens dødsfall.