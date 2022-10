Hollywood-legende død

Den folkekjære skuespilleren, Leslie Jordan er død. Han ble 67 år gammel. Det melder TMZ.

Kilder forteller at det mistenkes at Jordan led av en slags medisinsk nødsituasjon og at han skal ha krasjet, da han var ute og kjørte i Hollywood mandag morgen.

Jordan er kjent for å ha medvirket i blant annet «American Horror Story» og «Will & Grace».

Under pandemien gikk stjernen fra 80 000 følgere på Instagram, til 5,8 millioner. Til TMZ fortalte han at hemmeligheten bak de suksessfulle videoinnleggene, var å være seg selv – en dum, morsom, tullete, lykkelig pensjonist.